مجند وصانع محتوى إسرائيلي يُظهِر تطرفه في غزة بعد إدعائه السلام في قطر.. ما القصة؟ (شاهد)

وطن- أظهر صانع المحتوى والمجند الإسرائيلي جي هوشمان، وجهه المتطرف خلال الحرب على غزة، بعدما حاول إظهار نفسه حمامة سلام خلال مونديال كأس العالم في قطر.

وانتشر مقطع فيديو استفزازي لـ جي هوشمان، قال فيه: “هل تعلمون كيف ستكون صورة النصر.. النصر سيكون عندما تحترق غزة بالنيران (..) النصر سيكون عندما نحكم غزة ونرفع العلم الإسرائيلي فوق غزة”.

ادعى أنه “صانع سلام” خلال مونديال قطر..

كوميديان “إسرائيلي” يظهر وجهه الحقيقي في غزة pic.twitter.com/yjBtfxTlUz — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 28, 2023

وتعهد الجندي الإسرائيلي بحرق غزة، وطرد أهلها منها والسيطرة على كل ما تطاله أيديهم منها.

وقال جي هوشمان الذي ينشر مقاطع عدة من غزة، ظهر في إحداها وهو شبه عار: “أنا الآن على شاطئ غزة، إنه ملكنا وعلينا أن نتقبل أنه ملكنا.. لقد أخذوا منا اليهود وسوف نأخذ منازلهم وأرضهم وبحرهم”.

جي هوشمان كان قد ظهر في العاصمة القطرية الدوحة خلال مونديال 2022، وأقدم على استفزاز الجمهور العربي خلال البطولة.

وعلى الرغم من إدعائه خلال البطولة، أنه يدعو للسلام، قائلا: “لم تنجح محاولاتي مع أي أحد لكنني سأصنع السلام”.

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مجازر إسرائيلية في غزة

وتتواصل الحرب الهمجية الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وسط توسُّع جيش الاحتلال في ارتكاب المجازر.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت أن قوات الاحتلال ارتكبت 20 مجزرة خلال الساعات الماضية، أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات، جراء القصف الإسرائيلي على مناطق وسط وجنوب القطاع.

من بين هذه الغارات الوحشية، سقط أكثر من 20 شهيدا، أغلبهم من الأطفال، في غارات إسرائيلية على المنازل في مخيم النصيرات وسط غزة بينما فُقد العشرات.

وفي البريج، تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى عمق وسط القطاع بعد أيام من قصف بلا هوادة أجبر عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية النازحة أصلا على شد الرحال في موجة نزوح جماعي جديدة.

وجنوبا، استشهد 21 فلسطينيا بينهم أطفال وأصيب 50 آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح، فيما قال مسعفون وسكان إن المبنى الذي قُصف في الغارة الجوية الإسرائيلية كان يؤوي نازحين مدنيين.

وفي المجمل، ارتفعت أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.