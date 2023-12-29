قرار عاجل لأردوغان بعد إلغاء السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربخشة بالسعودية

وطن – قالت وسائل إعلام تركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب من رئيس اتحاد كرة القدم محمد بيوك إكشي تقديم استقالته، على خلفية أحداث مباراة كأس السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربخشة الملغاة بالسعودية.

وجاء طلب أردوغان هذا عقب إلغاء مباراة كأس السوبر بين فريقي غلاطة سراي وفنربخشة في السعودية، في حدث فجر موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل.

أردوغان طلب من رئيس اتحاد كرة القدم تقديم استقالته

ونقلت الخبر قناة “Oda TV“، ولم يتم إصدار بيان رسمي حول هذا التطور الكبير عقب إلغاء المبارة المقررة في السعودية.

🔸الرئيس أردوغان يطلب من رئيس اتحاد كرة القدم محمد بيوك إكشي تقديم استقالته، وذلك بعد إلغاء مباراة كأس السوبر بين فريقي غلاطة سراي وفنربهجة في السعودية. المصدر: Oda TV — TR99 (@TR99media) December 29, 2023

ومساء، الجمعة، حدثت أزمة أدت إلى إلغاء مباراة نهائي كأس السوبر التركي بين فريقي غلطة سراي وفنربخشة، التي كان من المقرر إقامتها على استاد حديقة الأول في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء قرار الإلغاء بعد عودة لاعبين فريقي غلطة سراي وفنربخشة إلى الفنادق ورفض لعب المبارة، وذلك بسبب رفض السلطات السعودية لهم بلبس قمصان عليها صورة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

مغادرة مسؤولي وأفراد فريق غلطة سراي من ملعب الأول بارك بعد الاحداث الاخيره pic.twitter.com/M4Y6QVGTVT — Insider Mix (@InsiderMix1) December 29, 2023

أزمة كأس السوبر التركي في السعودية

وكان رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بيوك إكشي، تتدخل وتحدث مع رؤساء الناديين ولم يسفر الحوار عن أي نتجية وتقرر إلغاء المبارة وسيعود الفرقين إلى تركيا.

وعرضت وكالة الأناضول مقطعًا يظهر مغادرة الجماهير التركية ملعب حديقة الأول في الرياض ودعم هذه الجماهير لقرار أنديتهم عدم لعب مباراة كأس السوبر التركي.

لاعبي غلطة سراي .. يتجولون في الرياض 🇸🇦 قبل المغادرة الى اسطنبول 🇹🇷 pic.twitter.com/jYpRkTShSM — S A S (@voovh) December 29, 2023

وأوضح رئيس نادي فنربخشة علي كوتش أن اللافتة التي أراد النادي التركي دخول المباراة بها تحمل عبارة “السلام في الوطن، السلام في العالم” لمصطفى كمال أتاتورك ولم تُقبل من قبل السلطات السعودية.

رئيس غلطة سراي دورسون اوزبيك في حافلة الفريق في الرياض pic.twitter.com/zF5SEEXaB1 — Salah (@MrSalah05) December 29, 2023

وخالف السعوديون تعهد بخصوص رفع النشيد الوطني التركي في مباراة نهائي كأس السوبر التركي، حسبما أكده عضو مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) المسؤول عن الفرق الوطنية، حامد ألتينتوب.