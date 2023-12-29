فيديو لحشد من العمانيين يتابعون كلمة متحدث القسام أبو عبيدة وتفاعل واسع

وطن- انتشر مقطع فيديو يوثق إقدام عدد من العمانيين على متابعة كلمة أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وظهر في مقطع الفيديو، حشدا كبيرا من العمانيين وهم يتجمعون لمتابعة كلمة أبو عبيدة، حيث كانوا يشاهدونها بإنصات شديد.

أثار هذا الفيديو حالة من التفاعل بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدا منصة إكس.

فقالت تغريد: “متجمعون على خير ان شاء الله، إن هذا التجمع والإصغاء لخطاب أبو عبيدة ليغيظ الأعداء”.

وكتب أحد الناشطين: “نحن في عمان نترك كل شي حين يخطب أبو عبيدة”.

وقالت ديما: “الله يعز سلطنة عمان الحبيبة”.

وغرد عبدالله: “تحية للمجاهدين من ارض سلطنة عمان قلوبنا معكم ان شاء الله النصر قريب والأقصى للمسلمين طال الزمن أو قصر”.

تدمير 825 آلية إسرائيلية

وكان أبو عبيدة، قد كشف أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تدمير 825 آلية إسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقال في أحدث ظهور له عبر كلمة صوتية مُسجَّلة، إنه بعد 83 يوما من العدوان الإسرائيلي لا تزال المقاومة في الميدان تتصدى لجنود الاحتلال، وقال إن كتائب القسام نشرت كثيرا من الصور التي توثق استهداف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، قائلا “إن هذا غيض من فيض”.

وأكد أبو عبيدة أن أولوية المقاومة في قطاع غزة هي وقف العدوان على شعبها ولا تتقدم على ذلك أي أولوية، لكنه شدد على أنه لا صفقة في الحرب، ولا صفقات تبادل يمكن القبول بها قبل وقف العدوان على الفلسطينيين بشكل كامل.

وأشار إلى صمود الشعب الفلسطيني وصمود مقاتلي المقاومة في الميدان، مؤكدا أنهم وجهوا للاحتلال “ضربة القرن”، وتابع: “قلنا للعالم إننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة”.

وقال أبو عبيدة إن معركة طوفان الأقصى وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال، وإن المقاومة ظلت تقاتل منذ عقود وصولا إلى طوفان الأقصى من أجل الشعب الفلسطيني، وإنها واصلت القتال والإعداد، لأنها تعلم أن الحقوق تنتزع انتزاعا.

وتحدث أبو عبيدة، عن المواقف الدولية إزاء ما يجري في غزة من مجازر إسرائيلية، قائلا إن العالم الرسمي موزع بين مجرم ظالم ومتفرج عاجز.