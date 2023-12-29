شيرين عبدالوهاب بتنورة قصيرة .. تفاجئ الجمهور بأول ظهور بعد الطلاق (صور)

وطن – بنحافة ملحوظة وترتدي تنورة قصيرة، ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لأول مرة بعد طلاقها رسمياً من زوجها الملحن المصري حسام حبيب.

وشاركت مصممة الأزياء العراقية زينة زكي، فيديو لها مع شيرين عبد الوهاب من دبي، حيث تستعد شيرين لإحياء حفل رأس السنة هناك وتجري مجموعة من البروفات.

وأعربت زينة زكي عن سعادتها البالغة بزيارة شيرين عبد الوهاب، ووصفتها بأنها ملكة الإحساس، كما عبرت شيرين عن إعجابها بالفساتين التي تحمل توقيعها.

طلاق شيرين عبدالوهاب

ومنتصف ديسمبر 2023، أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” الذي يعرض عبر شاشة “MBC مصر”، خبر انفصال شيرين وحسام حبيب، ناقلا رسالة عن المطربة المصرية.

وأكدت شيرين أن طلاقها من حسام حبيب تم في هدوء وبشكل حضاري.

وجاء الطلاق بعد سلسلة من الشائعات حول وجود خلافات بينهما، ومرور حياتهما بعاصفة من الأزمات.

لكن الثنائي اختارا هذه المرة الانفصال بشكل مختلف عن المرة الأولى، التي تخللتها مشكلات كثيرة.

الطلاق الأول لشيرين عبدالوهاب

أدت المشاكل بين شيرين وحسام حبيب إلى انفصالهما في السابق، تحديداً في شهر ديسمبر عام 2021 .

وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، في حفل عائلي بسيط، بينما كثرت العديد من الخلافات بينهما خلال فترة زواجهما.

بعد الطلاق الأول فاجأت شيرين الجمهور في أوّل اطلالة لها بلوك غريب، وقدّ قصّت شعرها بالكامل.