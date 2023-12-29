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    شاهد ما فعله لاعبو غلطة سراي في الرياض بعد إلغاء السوبر التركي (فيديو)

    لاعبو نادي غلطة سراي التركي يتجولون في شوارع المملكة قبيل مغادرتهم السعودية إلى ولاية إسطنبول التركية بعد إلغاء مباراة كأس السوبر التركي
    وطنبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    لاعبو غلطة سراي في السعودية
    لاعبو غلطة سراي يتجولون في شوارع الرياض قبيل مغادرتهم السعودية

    وطن – انتشر مقطع مصور تصدر منصات التواصل الاجتماعي قال ناشروه إنه للاعبي نادي غلطة سراي التركي، وهم يتجولون في شوارع الرياض قبيل مغادرتهم السعودية إلى ولاية إسطنبول شمال غربي تركيا.

    وكان من المقرر أن تبدأ مباراة نهائي كأس السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربخشة، مساء الجمعة، “باحتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، ودقيقة صمت لشهداء تركيا، ورفع النشيد الوطني التركي من قبل الفنان نورم إندر”.

    إلغاء مباراة غلطة سراي وفـنربخشة

    وبات حديث إلغاء مباراة نهائي السوبر التركي بين فنربخشة وغلطة سراي حديث السعوديين والأتراك، بسبب إخلاف نظام محمد بن سلمان تعهداً بخصوص رفع النشيد الوطني التركي واعتراض مسؤوليه على ارتداء قمصان عليها صور مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك.

    وقالت وسائل إعلام تركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب من رئيس اتحاد كرة القدم محمد بيوك إكشي تقديم استقالته، على خلفية أحداث مباراة كأس السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربخشة الملغاة بالسعودية.

    وشاركت وكالة الأناضول مقطع فيديو يظهر مغادرة الجماهير التركية ملعب حديقة الأول في الرياض ودعم هذه الجماهير لقرار أنديتهم عدم لعب مباراة كأس السوبر التركي.

    وكان رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بيوك إكشي، قد ذكر أنه تدخل وتحدث مع رؤساء الناديين ولم يسفر الحوار عن أي نتجية وتقرر إلغاء المبارة وسيعود الفرقين إلى تركيا.

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