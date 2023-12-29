شاهد ما فعله لاعبو غلطة سراي في الرياض بعد إلغاء السوبر التركي (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور تصدر منصات التواصل الاجتماعي قال ناشروه إنه للاعبي نادي غلطة سراي التركي، وهم يتجولون في شوارع الرياض قبيل مغادرتهم السعودية إلى ولاية إسطنبول شمال غربي تركيا.

وكان من المقرر أن تبدأ مباراة نهائي كأس السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربخشة، مساء الجمعة، “باحتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، ودقيقة صمت لشهداء تركيا، ورفع النشيد الوطني التركي من قبل الفنان نورم إندر”.

لاعبي غلطة سراي .. يتجولون في الرياض 🇸🇦 قبل المغادرة الى اسطنبول 🇹🇷 pic.twitter.com/jYpRkTShSM — S A S (@voovh) December 29, 2023

إلغاء مباراة غلطة سراي وفـنربخشة

وبات حديث إلغاء مباراة نهائي السوبر التركي بين فنربخشة وغلطة سراي حديث السعوديين والأتراك، بسبب إخلاف نظام محمد بن سلمان تعهداً بخصوص رفع النشيد الوطني التركي واعتراض مسؤوليه على ارتداء قمصان عليها صور مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 لاعبين غلطة سراي قرروا أنهم يتمشون في الرياض قبل موعد رحلة الطائرة إلى تركيا.pic.twitter.com/FmiO8cTopu — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) December 29, 2023

وقالت وسائل إعلام تركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب من رئيس اتحاد كرة القدم محمد بيوك إكشي تقديم استقالته، على خلفية أحداث مباراة كأس السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربخشة الملغاة بالسعودية.

لاعبي غلطة سراي .. يتجولون في الرياض 🇸🇦 قبل المغادرة الى اسطنبول 🇹🇷 pic.twitter.com/jYpRkTShSM — S A S (@voovh) December 29, 2023

وشاركت وكالة الأناضول مقطع فيديو يظهر مغادرة الجماهير التركية ملعب حديقة الأول في الرياض ودعم هذه الجماهير لقرار أنديتهم عدم لعب مباراة كأس السوبر التركي.

لحظة مغادرة بعثة غلطة سراي فندق ميريديان في الرياض pic.twitter.com/QEbbzVORE4 — Salah (@MrSalah05) December 29, 2023

وكان رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بيوك إكشي، قد ذكر أنه تدخل وتحدث مع رؤساء الناديين ولم يسفر الحوار عن أي نتجية وتقرر إلغاء المبارة وسيعود الفرقين إلى تركيا.