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    توقعات 2024 .. هذا ما تتوقعه عالمة فلك شهيرة لترامب والأمير هاري وزوجته!

    كما توقعت "سوزان" زواج المغنية تايلور سويفت من حبيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي
    أنس السالمبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    توقعات عالمة الفلك الشهيرة سوزان ميلر لعام 2024 للسباق الرئاسي الأمريكي بين الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب
    من المتوقع أن يكون 2024 عامًا جيدًا لدونالد ترامب وفقًا لتوقعات عالمة الفلك سوزارن ميلر

    وطن – نشرت عالمة الفلك الشهيرة سوزان ميلر توقعاتها لعام 2024، كاشفة عن توقعها للسباق الرئاسي الأمريكي بين الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، وغيرها من الأمور.

    وفقاً لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلاً عن عالمة الفلك سوزان ميلر، بشأن الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، فإنّ الأمر  بحاجة إلى النظر إلى الأبراج النجمية للقادة السابقين.

    نشرت عالمة الفلك الشهيرة سوزان ميلر توقعاتها لعام 2024،
    عالمة الفلك الشهيرة سوزان ميلر

    “من المتوقع أن يكون عامًا جيدًا لدونالد ترامب”

    وأوضحت: “هناك إحصائية مثيرة للاهتمام للغاية عندما تنظر إلى جميع الرؤساء الذين مروا علينا، معظمهم من برج الدلو، أو الأسد، أو برج العقرب”.

    ترامب يشارك في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024
    الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

    وقالت: “الآن، ترامب لديه برج الأسد الصاعد، وبايدن هو برج العقرب. بينما هيلاري كلينتون هي من برج العقرب”.

    ومع استمرار الحملة الرئاسية حتى يوم الانتخابات في 5 نوفمبر، تشير “سوزان” إلى أنه من المتوقع أن يكون عامًا جيدًا لدونالد ترامب، وفقًا للنجوم.

    وفي الوقت نفسه، قالت سوزان إن نائب الرئيس ترامب، مايك بنس، الذي انسحب من سباق المرشح الرئاسي مبكرا، سيهبط بهدوء في مكان آخر لأنه من برج الجوزاء أيضا.

    الأمير هاري وميغان ماركل

    وعن الأمير هاري وميغان ماركل، قالت عالمة الفلك إنّ عام 2024 يبدو أكثر تحديًا بعض الشيء لهما.

    وحذرت سوزان من أن هاري وغيره من مواليد برج العذراء مثله سيختبرون زواجهم أو شراكاتهم التجارية أو تعاونهم هذا العام المقبل.

    خلافات ميغان ماركل والأمير هاري
    برزت خلال العام 2023 خلافات ميغان ماركل والأمير هاري

    وتعتقد أيضًا أنه سيفتقد حياته القديمة كعضو ملكي نشط ويعيش في لندن، بينما تتوق ميجان للعودة إلى التمثيل.

    وأشارت أيضًا أنهم قد يحتاجون إلى مصدر ثابت من المال.

    كما توقعت “سوزان” زواج المغنية تايلور سويفت من حبيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

    تايلور سويفت - ترافيس كيلسي
    تايلور سويفت – ترافيس كيلسي

    وسيكون عام 2024 أيضًا وقتًا مناسبًا لترافيس ماليًا. وفقًا لسوزان

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