توقعات 2024 .. هذا ما تتوقعه عالمة فلك شهيرة لترامب والأمير هاري وزوجته!

وطن – نشرت عالمة الفلك الشهيرة سوزان ميلر توقعاتها لعام 2024، كاشفة عن توقعها للسباق الرئاسي الأمريكي بين الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، وغيرها من الأمور.

وفقاً لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلاً عن عالمة الفلك سوزان ميلر، بشأن الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، فإنّ الأمر بحاجة إلى النظر إلى الأبراج النجمية للقادة السابقين.

“من المتوقع أن يكون عامًا جيدًا لدونالد ترامب”

وأوضحت: “هناك إحصائية مثيرة للاهتمام للغاية عندما تنظر إلى جميع الرؤساء الذين مروا علينا، معظمهم من برج الدلو، أو الأسد، أو برج العقرب”.

وقالت: “الآن، ترامب لديه برج الأسد الصاعد، وبايدن هو برج العقرب. بينما هيلاري كلينتون هي من برج العقرب”.

ومع استمرار الحملة الرئاسية حتى يوم الانتخابات في 5 نوفمبر، تشير “سوزان” إلى أنه من المتوقع أن يكون عامًا جيدًا لدونالد ترامب، وفقًا للنجوم.

وفي الوقت نفسه، قالت سوزان إن نائب الرئيس ترامب، مايك بنس، الذي انسحب من سباق المرشح الرئاسي مبكرا، سيهبط بهدوء في مكان آخر لأنه من برج الجوزاء أيضا.

الأمير هاري وميغان ماركل

وعن الأمير هاري وميغان ماركل، قالت عالمة الفلك إنّ عام 2024 يبدو أكثر تحديًا بعض الشيء لهما.

وحذرت سوزان من أن هاري وغيره من مواليد برج العذراء مثله سيختبرون زواجهم أو شراكاتهم التجارية أو تعاونهم هذا العام المقبل.

وتعتقد أيضًا أنه سيفتقد حياته القديمة كعضو ملكي نشط ويعيش في لندن، بينما تتوق ميجان للعودة إلى التمثيل.

وأشارت أيضًا أنهم قد يحتاجون إلى مصدر ثابت من المال.

كما توقعت “سوزان” زواج المغنية تايلور سويفت من حبيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

وسيكون عام 2024 أيضًا وقتًا مناسبًا لترافيس ماليًا. وفقًا لسوزان