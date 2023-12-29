بيان للحوثي يحذر من تطورات خطيرة ورسالة هامة لأمريكا.. ماذا جاء فيها؟

وطن – حذرت جماعة الحوثي الموالية لإيران الولايات المتحدة الأمريكية من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد اليمن وشعبه، وحذرت كذلك كافة الدول التي “تسعى أمريكا إلى الزج بها أو توريطها معها في حماية سفن العدو الصهيوني” حسب وصفها، في إشارة إلى التحالف الجديد الذي يضم عدة دول أوروبية إضافة إلى البحرين ودول عربية أخرى تشارك سرا.

وقالت جماعة الحوثي في بيان نشره المتحدث العسكري باسمها العميد يحيى سريع، إن “القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع والتصدي لأي عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية.”

في هذه المرحلة المهمة من تاريخ شعبنا اليمني وتاريخ أمتنا العربية والإسلامية تؤكد القوات المسلحة اليمنية على ما يلي:

أولاً: تحذر القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد بلدنا وشعبنا وتحذر كذلك كافة الدول التي يسعى الأمريكي إلى الزج بها أو توريطها معه… — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 29, 2023

رسالة جديدة من الحوثيين لأمريكا

وتابع البيان الذي نشره “سريع” على حسابه بـ”إكس” أن موقف جماعة الحوثي تجاه القضية الفلسطينية “وتجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ثابت ومبدئي ولن يتغير أو يتبدل مهما كانت التطورات ومهما بلغت التحديات.”

ولفتت الجماعة اليمنية المسلحة إلى أن قواتها على أتم الاستعداد والجاهزية العسكرية “لتنفيذ توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أي لحظة لمواجهة أي عدوان على بلدنا وشعبنا.”

وأضافت أنه “على العدو الأمريكي أن يأخذ تحذيرات القائد عبد الملك الحوثي في خطابه الأخير بعين الاعتبار”، فهو-بحسب البيان- “رجل الفعل والقول”، و”يعتمد على الله القوي العزيز ويسنده شعب مجاهد حر عزيز”.

وأهابت الجماعة “بكافة الشعوب بالخروج نصرة لفلسطين ورفضاً للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على غزة وعلى كافة الشعوب والبلدان التي تقف إلى جانب مظلومية الشعب الفلسطيني.”

أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ

وبحسب البنتاغون، شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ، استهدفت 10 سفن تجارية تابعة لأكثر من 35 دولة.

وتعرض هذه الهجمات المتواصلة الطريق البحري الذي ينقل ما يصل إلى 12 بالمئة من التجارة العالمية للخطر، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات لحماية عمليات الشحن في البحر الأحمر.

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وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي قام بزيارة إلى البحرين التي تستضيف الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط، في وقت سابق من هذا الشهر إن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وأضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.