بلايلي وبلعمري نجوم مولودية الجزائر يتضامنان مع فلسطين بهذا التصريح! (فيديو)

وطن- تحدث يوسف بلايلي وجمال بلعمري نجوم الكرة الجزائرية والمولودية عن فلسطين، على ضوء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال84 على التوالي.

وقال الجزائري يوسف بلايلي لاعب وسط ميدان مولودية الجزائر عن فلسطين، في تصريح صحفي مع قناة “فلسطين الشباب والرياضة“، “نحن حزينون جداً على الشعب الفلسطيني، خاصة وأننا في الجزائر نقول إن فلسطين هي بلدنا الثاني”.

حديث بلايلي وبلعمري عن فلسطين

وتابع اللاعب بلايلي، “نحس بما يعيشه الفلسطينيون، وإن شاء الله تتوقف هذه الحرب”.

وختم حديثه، ” كلنا مع فلسطين، خاصة نحن الجزائريون”.

من جهته، قال مدافع نادي مولودية الجزائر جمال بلعمري، ” سمعت 150 رياضياً استشهد رحمهم الله، انتهى التعبير. لقد تكلمنا كثيراً على القضية الفلسطينية، وما يحدث لا يقبل به أي شخص لا سيما كمسلمين وعرب”.

وارتقى أكثر من 21 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب ما يزيد عن 55 ألف بجراح مختلفة، خلال الحرب الإسرائيلية الأعنف في تاريخ الصراع على قطاع غزة حتى هذه اللحظة، وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

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الفلسطينيون أقوياء ولن يسمحوا في حقههم

وواصل بالعمري، ” كان الله في عون الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، ورسالتي أتمنى أن تصل إليهم”.

كما وأردف، ” نعرف الفلسطينيين أقوياء ولن يسمحوا في حققهم، هم يتكلمون عن ثورة الجزائر، وأتمنى أن يسيروا على نهجنا وينالوا استقلالهم”.

وختم لاعب مولودية الجزائر، ” حظ موفق للمنتخب الفلسطيني الذي يتربص في الجزائر تحضيراً لكأس آسيا، أقدم لهم رسالة رياضية أن يكونوا في أفضل صورة”.

ومن المقرر أن يلتقي فريق مولودية الجزائر أمام اتحاد الجزائر، الجمعة، في قمة الديربي المثير من منافسات الدوري الجزائري لكرة القدم على ملعب ” 5 جويليه”.

ويتصدر مولودية الجزائر صدارة ترتيب الدوري الجزائري الممتاز برصيد 27 نقطة، بفارق كبير عن منافسه اتحاد العاصمة صاحب المركز ال13 برصيد 7 نقاط للموسم الجاري.