اللحظات الأولى عقب عملية دهس بالخليل أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين (فيديو)

وطن – وثق مقطع فيديو متداول، الجمعة، اللحظات الأولى التي أعقبت عملية دهس نفذها فلسطيني عند مستوطنة “عتنائيل” قرب الخليل بالضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، وقوع حادث دهس قرب موقع عسكري في الضفة الغربية، فيما أعلنت خدمة الإسعاف إصابة 4 أشخاص في الهجوم.

وأظهر مقطع الفيديو عدداً من جنود الاحتلال بجانب سيارة عسكرية بيضاء اللون في منطقة زراعية قرب ما بدا أنه حاجز للاحتلال، ويجري إطلاق نار فيما يسمع صوت من يصور الفيديو وهو يقول “طخوه”.

إصابة 4 مستوطنين

وقال الاحتلال في بيان، إن جنوداً إسرائيليين بموقع الهجوم قاموا بتحييد المهاجم، مشيراً إلى نشر جنود إضافيين لتعزيز الأمن بالمنطقة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن 4 شبان أصيبوا، الجمعة، في عملية الهجوم.

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وأشارت السلطات الصحية التابعة للاحتلال، أن طواقم ومسعفين “نجمة داود الحمراء” قدموا العلاج الميداني لأربعة شبان تبلغ أعمارهم نحو 20 عاماً، بينهم: 1 في حالة متوسطة إلى خطيرة، و3 في حالة خفيفة.

ووفق موقع “bhol” العبري كان أحد المصدومين فاقداً للوعي، وأصيب بإصابة في الرأس، بينما كان الثلاثة الآخرون في كامل وعيهم وأصيبوا في أطرافهم”.

حاجز مزمورية

وفي سياق متصل، أصيبت مجندة في حرس الحدود الإسرائيلي، وحارس أمن بجروح وصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطة في عملية طعن عند حاجز مزمورية جنوب القدس المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ العملية وصل بسيارته إلى الحاجز وترجل منها حيث طعن المجندة أولا ثم حارس الأمن، قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار عليه.