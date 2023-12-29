إسرائيل تستهدف نجل الرجل الثاني في القسام بعد عجزها عن الوصول لوالده

وطن – تفاعلت حسابات إسرائيلية في منصات التواصل بالشماتة والاحتفاء مع أنباء استشهاد نجل قائد أركان كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد مروان عيسى بغارة إسرائيلية على حي النصيرات في قطاع غزة.

وانتشرت أنباء في منصات التواصل تتحدث عن استشهاد محمد نجل نائب القائد العام لكتائب القسام مروان عيـسى، وهو فتى صغير يعتقد أنه استشهد بقصف طائرات الاحتلال، على إحدى الشقق السكنية في النصيرات.

اغتيال نجل القيادي مروان عيسى

ويعد والد محمد “مروان عيسى” أحد أبرز من يسعى الاحتلال لاغتيالهم من قيادي القسام، ما دفع حسابات عبرية للاحتفاء بجريمة قتل الطفل عبر غارة من طائرة حربية معتبرين ذلك إنجازاً للاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت بعض الحسابات العبرية الجريمة الوحشية الإسرائيلية ضربة وجهت لقيادي لدى كتائب القسام.

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واستشهد عدد كبير من أقارب وأبناء أغلب قيادات المقاومة في غزة جزء كبير منهم من النساء والأطفال، جراء قصف الاحتلال على منازل المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.