مواجهات نارية في الانتظار.. نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2024 دور ال16

وطن- أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2024 دور ال16، التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، في العاصمة الماليزية “كوالالمبور” عن مواجهات نارية مرتقبة بين الفرق المتأهلة لهذا الدور.

وستكون هناك مواجهة سعودية منتظرة في دور ال16 من منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024، بين النصر والفيحاء، بينما سيلتقي وصيف النسخة الماضية الهلال أمام نظيره الإيراني سباهان أصفهان.

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2024 دور ال16

بينما وقع فريق اتحاد جدة السعودي أمام منافسه الأوزبكستاني نافباخور، كما وسيواجه العين الإماراتي نظيره الأوزبكي ناساف في مواجهة قوية وصعبة بين كلا الفريقين في هذا الدور.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024 لدور ال16، على النحو الآتي:

النصر (السعودية) X الفيحاء (السعودية).

الهلال (السعودية) X سباهان أصفهان (إيران).

ناساف (أوزبكستان) X العين (الإمارات).

الاتحاد (السعودية) X نافباخور (أوزبكستان).

بوهانج الكوري X جيونبوك الكوري.

أولسان الكوري X فنفوريت (اليابان).

شاندونج الصيني X كاوازاكي (اليابان).

بانكوك (تايلاند) X يوكوهاما (اليابان).

اقرأ أيضاً:

توقيت مواجهات دوري أبطال آسيا 2024 دور ال16

وستنطلق مباريات دور ال16 من منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024، الذهاب خلال الفترة ما بين 12-14 من شهر فبراير المقبل، على أن تكون مباريات الإياب خلال الفترة ما بين 19-21 من الشهر ذاته.

كما وستكون مباريات دور الربع النهائي من البطولة الآسيوية خلال الفترة ما بين 4-6 من شهر مارس للذهاب، على أن تكون مباريات الإياب في 11-13 من الشهر نفسه.

4️⃣ مواجهات نارية تنتظرنا في دور ال16 من #دوري_أبطال_آسيا منطقة الغرب 🔥 من سيتأهل إلى نهائي البطولة؟ 🏆 pic.twitter.com/by3xu0F1Wv — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) December 28, 2023

أما عن مواجهات النصف النهائي فستكون مباريات الذهاب خلال الفترة ما بين 16-17 من شهر إبريل المقبل، على أن تكون مباريات العودة الإياب في 23-24 من الشهر ذاته.

وستقام مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، في ال11 من شهر مايو/ أيار القادم للذهاب، على أن تكون مباراة الإياب الحاسمة في ال18 من ذات الشهر.