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    رياضة

    مواجهات نارية في الانتظار.. نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2024 دور ال16

    مواجهة سعودية بين النصر والفيحاء والهلال سيواجه سباهان الإيراني في منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024 لدور ال16
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    قرعة دوري أبطال آسيا 2024 دور ال16
    دوري أبطال آسيا 2023-2024

    وطن- أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2024 دور ال16، التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، في العاصمة الماليزية “كوالالمبور” عن مواجهات نارية مرتقبة بين الفرق المتأهلة لهذا الدور.

    وستكون هناك مواجهة سعودية منتظرة في دور ال16 من منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024، بين النصر والفيحاء، بينما سيلتقي وصيف النسخة الماضية الهلال أمام نظيره الإيراني سباهان أصفهان.

    نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2024 دور ال16

    بينما وقع فريق اتحاد جدة السعودي أمام منافسه الأوزبكستاني نافباخور، كما وسيواجه العين الإماراتي نظيره الأوزبكي ناساف في مواجهة قوية وصعبة بين كلا الفريقين في هذا الدور.

    وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024 لدور ال16، على النحو الآتي:

    النصر (السعودية) X الفيحاء (السعودية).

    الهلال (السعودية) X سباهان أصفهان (إيران).

    ناساف (أوزبكستان) X العين (الإمارات).

    الاتحاد (السعودية) X نافباخور (أوزبكستان).

    دوري أبطال آسيا 2023-2024
    نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2024 دور ال16

    بوهانج الكوري X جيونبوك الكوري.

    أولسان الكوري X فنفوريت (اليابان).

    شاندونج الصيني X كاوازاكي (اليابان).

    بانكوك (تايلاند) X يوكوهاما (اليابان).

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    توقيت مواجهات دوري أبطال آسيا 2024 دور ال16

    وستنطلق مباريات دور ال16 من منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024، الذهاب خلال الفترة ما بين 12-14 من شهر فبراير المقبل، على أن تكون مباريات الإياب خلال الفترة ما بين 19-21 من الشهر ذاته.

    كما وستكون مباريات دور الربع النهائي من البطولة الآسيوية خلال الفترة ما بين 4-6 من شهر مارس للذهاب، على أن تكون مباريات الإياب في 11-13 من الشهر نفسه.

    أما عن مواجهات النصف النهائي فستكون مباريات الذهاب خلال الفترة ما بين 16-17 من شهر إبريل المقبل، على أن تكون مباريات العودة الإياب في 23-24 من الشهر ذاته.

    وستقام مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، في ال11 من شهر مايو/ أيار القادم للذهاب، على أن تكون مباراة الإياب الحاسمة في ال18 من ذات الشهر.

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