محاكاة كاملة لطوفان الأقصى في كوريا الجنوبية.. ما القصة؟ (فيديو)

وطن – باتت ملاحم المقاومة الفلسطينية وأساليبها العسكرية التي أذهلت العالم مثالاً يحتذى به في الأكاديميات العسكرية، كما في كوريا الجنوبية التي أجرت مؤخراً تدريبات دفاعية للحماية من جارتها الشمالية تحاكي فيه هجوم حماس على إسرائيل وعملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر.

وتأتي هذه التدريبات وسط تصاعد التوترات في المنطقة على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، وإطلاقها أيضاً أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري.

وبحسب تقارير متداولة موثقة بالفيديو قال “أوه سي ون” وهو مسؤول عسكري كوري جنوبي، إن ما وصفه بـ”النظام الدفاعي الإسرائيلي ذو المستوى العالمي” عندما انهار بلا حول ولا قوة أمام هجوم مفاجىء شنته حماس بأسلحة تقليدية ووسائل بدائية-حسب قوله- كان ذلك درساً كبيراً لنا أيضاً.

تدريب عسكري في كوريا الجنوبية يحاكي معركة 7 أكتوبر pic.twitter.com/2ixVcZM28h — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 28, 2023



وأظهر مقطع مصور عدداً من الجنود الكوريين وهم يرتدون زيهم العسكري ويركضون في شارع فارغ من المشاة، فيما شوهد شخصان ملقيان على الأرض كضحايا مفترضين، ويتم تقديم الإسعافات لهم.

ويحاكي هذا التدريب عملية هجوم حماس وعملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.

“الدويري قالها”

وتفاعل مستخدمو موقع”إكس”-تويتر سابقاً- مع فكرة استلهام ما قامت به حماس في غزة من قبل جيش متقدم عسكرياً كالجيش الكوري الجنوبي.

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وقال “طارق الحبال” في تعليق له:”كنت متأكد أن طريقة استعدادات وتسليح وهجوم حماس سوف يتم تدريسه في الأكاديميات العسكرية.”

وتابع :”مثل ما أنجزه جيش مصر في حرب أكتوبر للتغلب على خط بارليف”.

وعلق آخر: “الدويري قالها أنها ستدرس في المعاهد العسكرية”.

ورأى مغرد ثالث أن ما ينقص الجيش الكوري الجنوبي ولن يجدوه في أي جيش بالعالم هو “العقيدة وحب الاستشهاد”.

وأضاف : “أنتم أقوام تطلبون الدنيا ومقاومتنا تطلب احدى الحسنيين لا يستويان”.

ورد آخر: “حماس تسطر التاريخ وتعلم العالم كيف يكون القتال بعقيدة سليمة وتكتيك احترافي.”