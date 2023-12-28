فريق عمل في مكتب نتنياهو لتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من غزة.. وبرنامج كندي مريب

وطن- ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشكيل فريق عمل خاص في مكتبه يدرس إمكانية تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة، بشكل منظَّم، وبالترتيب مع دول غربية تبدي الاستعداد لاستقبالهم فيها.

كشف عن ذلك داني دنون النائب في حزب الليكود في الكنيست (البرلمان)، الذي قدم دعوة في هذا الصدد.

وكشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن نتنياهو يعمل على تحقيق التهجير الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى.

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو أدلى بتصريحات في هذا الشأن ردا على النائب من حزب الليكود داني دانون عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، خلال اجتماع عقدته كتلة الحزب الذي يتزعمه نتنياهو.

وقال نتنياهو خلال هذا الاجتماع: “مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين، ونحن نعمل على حلها”.

مناقشات لمقترح نتنياهو

بدوره، صرح داني دانون: “العالم يناقش هذا الأمر بالفعل، وزير الهجرة الكندي تحدث عن هذه الأمور علنا، وكذلك فعلت نيكي هيلي (مرشحة جمهورية محتملة للرئاسة الأمريكية)”.

واقترح دانون “تشكيل فريق في إسرائيل يعتني بهذه القضية ويتأكد من أن كل من يريد مغادرة غزة إلى دولة ثالثة يمكنه القيام بذلك”، على حد قوله.

وأوضح أنه يجب أن يكون هذا منظما، لما له من أهمية استراتيجية لليوم التالي للحرب، وفق قوله.

ووفقا للصحيفة، ردّ نتنياهو على دانون “نحن نعمل على ذلك”.

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مقترحات سابقة

وكان دانون قد نشر في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، مقالا في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، بالمشاركة مع رام بن باراك الذي ينتمي لحزب يش عتيد، دعوا فيه إلى “إجلاء طوعي لعرب غزة إلى دول العالم”.

وكتبا أن “المنظمات الدولية يمكن أن تلعب دوراً مركزياً في نقل سكان غزة الذين يرغبون بالقيام بذلك إلى البلدان التي توافق على استقبالهم”.

كما قال بن باراك، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية في الشهر ذاته: “إذا كان كل سكان غزة لاجئين، فتعالوا نوزعهم في العالم، هناك 2.5 مليون شخص. كل دولة من بين 100 دولة تستوعب 20 ألف شخص”.

برنامج كندي مريب

وكان وزير الهجرة الكندي مارك ميلر قد أعلن مؤخرا، أن بلاده ستطلق اعتبارا من يناير / كانون الثاني المقبل برنامجاً للهجرة.

وهذا البرنامج الذي وُصف على صعيد واسع بأنه مريب، يتيح لسكان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة.

وقال الوزير للصحفيين إن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو ستمنح تصريح إقامة مؤقتة لمدة 3 سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي، سواء كانوا من الأصول أو الفروع أو من الأزواج.