غزة حاضرة في كلمة رغد صدام حسين للعراقيين بمناسبة ذكرى رحيل والدها (فيديو)

وطن – وجهت “رغد صدام حسين”، الخميس، كلمة إلى العراقيين بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة والدها الرئيس الراحل، الذي تم إعدامه على يد القوات الأمريكية “بمساعدة أذنابها في العراق” بحسب وصف رغد.

ويصادف يوم 30 ديسمبر من كل عام، ذكرى إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، على يد القوات الأمريكية، إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، لتبدأ العراق مرحلة جديدة من تاريخها بصعود التيارات الشيعية إلى واجهة المشهد، على خلاف الوضع في عهد صدام.

وقالت الابنة الكبرى للرئيس صدام حسين في كلمة لها بالفيديو نشرتها على حسابها بتويتر، إن الكثير من أحرار العالم “يحيون اليوم ذكرى استشهاد والدها الذي حافظ –كما قالت-على هيبة العراق والعراقيين حتى آخر لحظة في حياته، وهو مؤمن قوي صابر”.

وتابعت أن الرئيس العراقي الراحل حافظ أيضاً على كل قيمه ومبادئه.

كلمة السيدة #رغد_صدام_حسين بالذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس القائد #صدام_حسين رحمه الله. pic.twitter.com/054l54sq73 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 28, 2023

واستدركت رغد صدام حسين: “اليوم أصبح واضحاً للجميع أكاذيب أمريكا والغرب وأطماع الفرس في الأراضي العربية دون استثناء.”

وأردفت أن هذا التوجه: “كان واضحاً ومفهوماً للعراق الذي خاض مع الفرس حرباً في قادسية صدام لثماني سنوات قدم العراقيون فيها الكثير من الشهداء دفاعاً عن أرضهم وأمتهم.”

وذكّرت الابنة الكبرى لصدام حسين بأن البعض انتقد العراق على تلك الحرب وهذا الموقف “حتى حكم العراق بعد عام 2003 أبناء إيران الفارسية في التوجه والعقيدة” حسب وصفها، ليتركوا الساحة في العراق خالية من كل معاني الكرامة والحرية.

وعي العراقيين

وتابعت: “مع الوعي والإدراك للشارع العراقي صارت الأصوات تتعالى وتتذكر قائدهم الرئيس صدام حسين”.

وأضافت رغد صدام حسين أن هذا أزعج ما وصفتهم بأذناب إيران “كما أزعجهم ظهورها على شاشات التلفاز وباتوا يخترعون القصص والأقاويل” متهمين إياها بالإرهاب مع العلم أن كلمة الإرهاب جاءت وظهرت بعد مجيئهم المشؤوم، تقول رغد.

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وأكملت: “لو أنهم انشغلوا بالعراق الحضاري لكان في مصاف الدول المتقدمة والراقية”.

واستدركت رغد صدام: “أصبحت أنا هدفهم ، وأصبحت مهزلة المطالبة بي متنوعة بأفكار شريرة آخرها الحكم علي بالسجن لسبع سنوات، وكأن أعداء العراق والأشرار انتهوا -كما قالت- وحل هؤلاء كل مشاكل العراق وقضاياه الراهنة.”

صمود أهل غزة

وعرجت رغد صدام حسين في كلمتها على صمود أهل غزة في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه التي يندى لها الجبين، مشيرة إلى أن إيمان أهل غزة جعل كل أحرار العالم يناصرونهم ، ويدافعون عن حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم بكرامة.

وقالت إن أطفال فلسطين الأبطال هم نموذج لكل عربي وإنسان حر في العالم.

وعادت ابنة الزعيم العراقي الراحل لتخاطب العراقيين قائلة: “لا زال هناك مجال لكل من حاد عن طريق الحق والعدل والعودة إلى هذا الطريق على أن لا تكون يداه ملطختين بدماء العراقيين”.

ودعت أهل العراق “الذين اعتادوا على العيش والتعايش كحالة واحدة أن لا يعطوا فرصة لعميل أو طامع لتفريقهم”. وختمت؛ “عاش العراق حراً أبياً”.

الحكم بسجنها

وكان اسم “رغد صدام حسين” عاد إلى الواجهة مجددا في تشرين الثاني الماضي، على الرغم من غيابها عن المشهد الإعلامي منذ فترة طويلة، وذلك بعد أن أصدرت محكمة عراقية، حكما بسجنها بتهمة نشر أفكار حزب البعث المنحل في العراق.

فيما كشفت وثيقة صادرة عن محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد “الحكم غيابيا على المدانة رغد صدام حسين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات وفقا لأحكام المادة التاسعة من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016” بحسب ما جاء في نص الحكم.