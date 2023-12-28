عبر القاهرة.. إسرائيل تستجدي حماس حول صفقة الهدنة وتبادل الأسرى (تفاصيل مثيرة)

وطن- كشفت مصادر مصرية مطلعة، تفاصيل زيارة وفد إسرائيلي إلى القاهرة، تزامناً مع زيارة وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس للقاهرة قبل أيام.

وقال مصدر مصري، في حديث لموقع “العربي الجديد”، إن الوفد الإسرائيلي الذي زار القاهرة ضم مسؤول ملف المفقودين والأسرى في حكومة الاحتلال.

وأضاف أن مهمة الوفد، كانت الإطلاع عن قرب على موقف حماس بشأن ما تم طرحه من تصورات لهدنة تتخللها صفقة تبادل أسرى.

وأوضح المصدر أن الوفد الإسرائيلي كان معنياً بمعرفة ما إذا كان موقف حماس، رافضاً لتفاصيل أطروحات الهدنة، بحيث يمكن إجراء تعديلات على بعض النقاط المقدمة من تل أبيب، أم أن الحركة لديها موقف واحد برفض العروض الجزئية.

وبحسب المصدر، فإنّ المقترح الذي يتضمن مرحلتين للتفاوض، لم يلق رفضاً قاطعاً من حركة حماس، كونه يتضمن اثنين من المبادئ الرئيسية التي حددتها الحركة، وهما عدم التفاوض تحت النار، ووقفاً شاملاً لإطلاق النار، يتبعه انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي التي دخلتها في القطاع.

اقرأ أيضا:

اتصالات أمريكية مكثفة

وكشف المصدر عن تكثيف الإدارة الأمريكية اتصالاتها بكل من القاهرة والدوحة، في ظل تنامي القلق من إتساع رقعة ما سماها “حرب الممرات التجارية”.

جاء ذلك في ظل تلميحات من معسكر المقاومة بإمكانية استهداف حركة التجارة المرتبطة بإسرائيل في البحر المتوسط ومضيق جبل طارق.

في سياق متصل، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن إسرائيل تنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة رد حركة حماس عبر الوسطاء القطريين بشأن صفقة الأسرى والمحتجزين.

وذكرت الصحيفة أن هناك تشاؤما في إسرائيل بشأن الحصول على رد إيجابي، وأن التقييم الإسرائيلي هو أن الأمر سيتطلب ضغطا عسكريا.

وقبل أيام، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله: “نحن في مرحلة الانتظار استعدادا لأيام حسم بخصوص صفقة تبادل جديدة”.

يُشار إلى أن مساعي إسرائيل للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى خلال هدنة مؤقتة تأتي بالتزامن مع تكبدها المزيد من الخسائر في الأرواح العتاد، ومقتل العديد من أسراها في الغارات التي تشنها على القطاع.