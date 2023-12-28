تخطى مبابي وكين.. رونالدو في صدارة هدافي العالم لعام 2023 (فيديو)

وطن- “العمر مجرد رقم”، هذا المقولة أثبتها وطبقها داخل ملاعب كرة القدم الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 38 عاماً، مهاجم نادي النصر السعودي بعد اعتلائه صدارة هدافي العالم لعام 2023، متخطياً بذلك رقم كيليان مبابي وهاري كين التهديفي لهذا العام.

ووصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 53 هدفاً في جميع المسابقات على المستوى المحلي والقاري مع نادي النصر السعودي لهذا العام، متخطياً بذلك رقم الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ صاحب ال52 هدفاً، والفرنسي كيليان مبابي صاحب ال51 هدفاً.

رونالدو في صدارة هدافي العالم لعام 2023

وسبق لصاروخ ماديرا تخطيه لرقم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سجل 50 هدفاً مع الفريق قبل تعرضه للإصابة غاب على إثرها عن الملاعب في الأسابيع الماضية.

ونجح البرتغالي رونالدو من إحراز هدافين لاعتلاء صدارة هدافي العالم لعام 2023، في مباراة القمة الماضية أمام منافسه اتحاد جدة السعودي، التي انتهت بفوز فريق النصر بخماسية ثمينة مقابل هدفين في الدوري السعودي الممتاز (روشن).

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ويعتلي رونالدو لاعب نادي النصر (العالمي)، صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي (روشن) للموسم الجاري برصيد 19 هدافاً، بفارق 3 أهداف عن الوصيف الكرواتي أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي برصيد 16 هدفاً حتى الآن.

قبل بداية الجولة الـ19 🔥 كريستيانو رونالدو بفارق 3+ أهداف عن المنافسين 🥇⚽️ #دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/4N1EYp71Ew — دوري روشن السعودي (@SPL) December 27, 2023

ويتبقى للدون مباراة واحدة مع نهاية عام 2023، لتعزيز الصدارة على مستوى الأهداف المسجلة، أمام منافسه التعاون، السبت، في افتتاح منافسات الجولة ال19 من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر الهلال برصيد 50 نقطة لهذا الموسم.