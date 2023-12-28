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    رياضة

    تخطى مبابي وكين.. رونالدو في صدارة هدافي العالم لعام 2023 (فيديو)

    رونالدو يتصدر قائمة هدافي العالم لعام 2023 برصيد 53 هدفاً متجاوزاً رقم مبابي وكين وهالاند
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    البرتغالي رونالدو
    كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي العالم لعام 2023

    وطن- “العمر مجرد رقم”، هذا المقولة أثبتها وطبقها داخل ملاعب كرة القدم الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 38 عاماً، مهاجم نادي النصر السعودي بعد اعتلائه صدارة هدافي العالم لعام 2023، متخطياً بذلك رقم كيليان مبابي وهاري كين التهديفي لهذا العام.

    ووصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 53 هدفاً في جميع المسابقات على المستوى المحلي والقاري مع نادي النصر السعودي لهذا العام، متخطياً بذلك رقم الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ صاحب ال52 هدفاً، والفرنسي كيليان مبابي صاحب ال51 هدفاً.

    رونالدو في صدارة هدافي العالم لعام 2023

    وسبق لصاروخ ماديرا تخطيه لرقم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سجل 50 هدفاً مع الفريق قبل تعرضه للإصابة غاب على إثرها عن الملاعب في الأسابيع الماضية.

    ونجح البرتغالي رونالدو من إحراز هدافين لاعتلاء صدارة هدافي العالم لعام 2023، في مباراة القمة الماضية أمام منافسه اتحاد جدة السعودي، التي انتهت بفوز فريق النصر بخماسية ثمينة مقابل هدفين في الدوري السعودي الممتاز (روشن).

    كريستيانو رونالدو
    رونالدو في صدارة هدافي العالم لعام 2023
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    رونالدو هداف الدوري السعودي 2023

    ويعتلي رونالدو لاعب نادي النصر (العالمي)، صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي (روشن) للموسم الجاري برصيد 19 هدافاً، بفارق 3 أهداف عن الوصيف الكرواتي أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي برصيد 16 هدفاً حتى الآن.

    ويتبقى للدون مباراة واحدة مع نهاية عام 2023، لتعزيز الصدارة على مستوى الأهداف المسجلة، أمام منافسه التعاون، السبت، في افتتاح منافسات الجولة ال19 من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

    ويحتل فريق النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر الهلال برصيد 50 نقطة لهذا الموسم.

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