“ولعت والله ولعت” .. القسام تنسف دبابات الاحتلال وآلياته بالجملة ومشاهد جديدة مثيرة

وطن – بثت كتائب القسام، الخميس، مشاهد جديدة لاستهداف مجاهديها جنود الاحتلال وتدمير آلياته المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات عنيفة تدور منذ ساعات عدة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. مؤكدة أن عناصر المقاومة تمكنوا من استهداف عدة آليات إسرائيلية.

كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف جنود الاحتلال وتدمير آلياته المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة pic.twitter.com/SfVnLtA7TR — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 28, 2023

وأظهر أحد المشاهد التي نشرها الإعلام العسكري التابع للقسام أحد المقاومين فوق تلة مسدداً قاذفاً باتجاه دبابة بدت قريبة، وتم تحديدها كهدف بالمثلث الأحمر المقلوب ـ الذي بات ماركة مسجلة للقسام ـ .

ويسمع صوت مقاوم وهو يردد “بسم الله”، وفي لحطة تتحول الدبابة الرابضة بين الأحراش إلى كتلة من الدخان والنيران، فيما يسمع أصوات المقاومين وهم ينسحبون من المكان.

“ولعت والله ولعت”

وأظهر مشهد تال دبابة أخرى، ويسمع صوت أحد المقاومين وهو يقول “اضرب” لتتم إصابة الهدف إصابة محققة بقذيفة الياسين 105.

وفي مشاهد أخرى يرى مقاومون وهم يطلقون النار داخل أحد المنازل على أهداف لا ترى في الفيديو.

وتم استهداف دبابة أخرى رابضة بين أحراش زراعية، فيما يسمع صوت أحد المقاومين وهو يردد “الله أكبر ولله الحمد”. ويسمع بعدها إطلاق نار غزير وأصوات اشتباكات أمام مبان خالية من السكان.

وفي خلفية الفيديو يسمع صوت أحد المقاومين وهو يقول “ولعت والله ولعت.. الحمد لله رب العالمين”.

“قذائف وعبوات متفجرة”

وكانت “كتائب القسام” قالت في بيان لها، الخميس، إنها استهدفت عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية وتجمعات للجنود، بقذائف وعبوات متفجرة في محاور توغلهم المختلفة من قطاع غزة، لاسيما بمدينة خان يونس (جنوب).

وقالت إن مقاتليها “تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس، وأكدوا مقتل وإصابة أفراد القوة”.

وتابعت: “تم دك عدة تجمعات لجنود وآليات العدو شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون، وتجمعات أخرى في منطقة تلة الريس شمال شرق المنطقة الوسطى بقذائف هاون من العيار الثقيل”.