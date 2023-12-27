نتنياهو: “أردوغان هو آخر من يمكنه وعظنا والحديث عن الأخلاق”

وطن – رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة، والتي قال فيها إن ما يفعله “نتنياهو” في غزة لا يختلف عن تصرفات الزعيم النازي أدولف هتلر.

وكان أردوغان وبحسب ما نقلته وكالة أنباء “الأناضول“، الأربعاء، قد شن هجوما عنيفا على إسرائيل وسياسات بنيامين نتنياهو، خلال كلمة ألقاها بفعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

أردوغان: لا فرق بين نتنياهو وهتلر

حيث تساءل الرئيس التركي: “ما الفرق بينكم (نتنياهو وجيشه) وبين ما فعله (الزعيم النازي الألماني) هتلر؟.. ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر”.

تصريحات أردوغان تثير غضب نتنياهو

ليرد عليه بنيامين نتنياهو في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” زعم فيها أن رجب طيب أردوغان ارتكب إبادة جماعية ضد الأكراد، وأنه يحمل الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين المعارضين لحكمه “وهو آخر من يستطيع أن يعظنا بالأخلاق” وفق نص التغريدة.

وفي تصريحات مثيرة للسخرية تابع نتنياهو زاعما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم الذي يحارب ويدمر منظمة إرهابية” في إشارة إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس التي كبدت إسرائيل خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ دولة الاحتلال.

وتابع بنيامين نتنياهو مزاعمه بأن حماس “ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وهي الحركة التي يشيد بها أردوغان ويستضيف كبار مسؤوليها”.

دعاة الديمقراطية فشلوا في “اختبار غزة”

وفي سياق آخر قال الرئيس التركي في كلمته، الأربعاء، إن جامعات بلاده مفتوحة أمام علماء العالم المدافعين عن قطاع غزة، ممن يواجهون ضغوطاً في جامعاتهم الحالية.

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وأضاف أن العلماء “الذين يقرون بوجود الظلم في غزة يتعرضون اليوم لضغوط وتهديدات مثلما كان الأمر في ألمانيا النازية قبل 80 عاماً”.

وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالنداء للعلماء “الذين يتعرضون للضغوط بسبب دفاعهم عن كرامة الإنسان” في غزة بالقول: “أبواب الجامعات التركية مفتوحة لكم على مصراعيها”.

كما أكد على أن “جميع المنظمات التي تعمل دعاة للديمقراطية، من مجلس الأمن إلى المؤسسات الإعلامية، ومن الاتحاد الأوروبي إلى المنظمات الصحفية، قد فشلت في اختبار غزة”.