ملاكم بريطاني يعرض قميص محمد صلاح للبيع في المزاد من أجل فلسطين (صور)

وطن- عرض الملاكم البريطاني الشهير أمير خان، قميص محمد صلاح المصري هداف نادي ليفربول الإنجليزي في مزاد علني، من أجل التبرع به لصالح فلسطين.

وطرح موقع مخصص للمزاد العلني في بريطانيا، بيع قميص محمد صلاح الموقع باسم اللاعب، بعدما قدمه الملاكم البريطاني الشهير أمير خان، من أجل تخصيص العائد لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على غزة.

بيع قميص محمد صلاح لصالح فلسطين

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن أحد المزادات في مدينة مانشستر الإنجليزية شهدت بيع قميص النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول وهداف الفريق هذا الموسم، مقابل مبلغ يقدر ب250 ألف جينه إسترليني ( أي ما يعادل 317.8 ألف دولار).

وكان الملاكم البريطاني أمير خان، قد حصل على قميص موقع من النجم المصري محمد صلاح، ليقرر التبرع بقميص اللاعب المصري لصالح فلسطين بعد طرحه في مزاد علني للبيع.

وحصد بيع قميص محمد صلاح لاعب نادي ليفربول (الريدز)، الرقم الأعلى في المزاد الخيري، وهو ربع مليون جينه إستراليني (250 ألف جينه إسترليني).

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لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم

وفي سياق آخر متصل، وجه النجم المصري صلاح رسالة إنسانية إلى العالم حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع استمرار الحرب الوحشية التي تجتاح الشرق الأوسط، وخاصة مع الموت والدمار في قطاع غزة”.

وأضاف لاعب ليفربول صلاح، ” نصل هذا العام إلى عيد الميلاد بقلوب مثقلة جداً، ونشارك ألم تلك العائلات التي تحزن على فقدان أحبائها.. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم.. عيد ميلاد مجيد”.

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ونزوح قسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، منذ إعلان حربه على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وإلى الآن

وارتقى أكثر من 20 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأصيب نحو 54 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال الألاف من المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل القصف العشوائي، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة حتى هذه اللحظة.