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    حياتنا

    عوضا عن الحطب.. سعودي يحرق سيارته للتدفئة في مشهد صادم! (فيديو)

    انتشر مقطع مصور لسعودي قيل إنه يحرق مركبته لأجل تدفئة الأصدقاء وأبناء القبيلة أثناء تجمع بدا وكأنه احتفالي بمناسبة غير معروفة
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    سعودي يحرق سيارته
    مواطن سعودي من "قبيلة شمر" يحرق مركبته لتدفئة أصدقائه

    وطن – تداول رواد منصات التواصل مقطع مصور قال نشطاء إنه لمواطن سعودي من “قبيلة شمر” أحرق مركبته لتدفئة أصدقائه وجماعته بسبب انتهاء الحطب.

    وأظهر الفيديو الذي رصدته (وطن) ولم تستطع التحقق من صحته تجمعاً كبيراً لمجموعة من الخليجيين بدا أنهم سعوديون وهم يحيون فعالية لم تعرف ماهيتها.

    وكتب صاحب المقطع على الفيديو: “خلص الحطب وشمري ـ يقصد من قبيلة شمر ـ ولع موتوره بدال الحطب لتدفئة ربعه وجماعته” قاصداً السيارة نظراً لظهور سيارة تحترق.

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    ما علاقة علم تركيا؟

    واللافت أن ناشر المقطع أرفق علم تركيا عوضاً عن علم السعودية داخل الفيديو ولا يدري إن كان يقصد أن الفعالية جرت ضمن الأراضي التركية أو أنها تتعلق بشيء ما تركي.

    وتساءل بعض المعلقين عن سبب وضع علم تركيا ضمن المقطع دون أن يلقي تساؤلهم أي رد أو توضيح.

    حرق السيارة في السعودية
    تعليق آخر على فيديو حرق السيارة في السعودية

    وانتقد أحد المغردين خطوة السعودي مؤكداً أن الدخان الناتج عن حرق المركبة مضر بالصحة داعياً سلطات محمد بن سلمان لإنهاء مثل هذه الظاهرة وفق تغريدته.

    تعليق حساب باسم المنذري
    تعليق حساب باسم “المنذري”

    “دخان السيارات لا يصلح للتدفأة”

    ووافق مغرد آخر هذا الرأي وأكد أن “دخان السيارات كله عبارة عن دخان وكربونات ومواد مضرة بالصحة.”

    تعليق آخر
    تعليق آخر

    وذكر مغرد آخر أن ما حصل هو “بطر وهياط” وفق ما أشار له ضمن تغريدته التي أرفق فيها آية قرآنية تتضمن قوله تعالى: “ثم لتسألن يومئذ عن النعيم”.

    تعليق حساب باسم أبو ماجد الجابري
    تعليق حساب “باسم أبو ماجد الجابري”

    وشكك آخر في أن تكون الواقعة صحيحة “وأن السيارة احترقت لوحدها والناشر ألف القصة من عنده”. فيما علق متابع بأن ما يجري “هو محاولة للشهرة والفشخرة” وفق وصفه.

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