جحيم غزة.. شاهد ما تبقى من جنود الاحتلال بعد تحويلهم لأشلاء (فيديو)

وطن – كشف مشاهد جديدة حصلت عليها قناة “الجزيرة” عن كمائن استهداف ضباط وجنود “لواء غولاني” الإسرائيلي، لما قالت كتائب القسام إنه من معارك حي الشجاعية.
وأظهر أحد المشاهد دبابة متوقفة عند زاوية شارع، ويرى مقاوم قسامي داخل منزل وهو يوجه قذيفة ياسين 105 من خلف نافذة. وفي ثوان تتحول الدبابة إلى كتلة من النار والدخان وسط صيحات المقاومين “الله أكبر”.
📸”#أكلوها” .. مشاهد جديدة لمعارك #كتائب_القسام مع جيش الاحتلال في #حي_الشجاعية .#حلل_يا_دويري #حماس #فايز_الدويري #طوفان_الاقصي #كريات_شمونه #محور_المقاومه #مزارع_شبعا #حماس_تمثل_امه_الاسلام #ابو_عبيدة pic.twitter.com/NZsWSYZWCX
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 27, 2023
القسام تفتك بدبابات الاحتلال في غزة
وفي مشهد تال يبدو مقاوم في حديقة خلفية لأحد المنازل وهو يوجه قذيفة باتجاه دبابة شوهدت خلف الجدار، بعد أن تم تحديدها كهدف ليتم تدميرها بالكامل.
وفي مشهد آخر بدا جندي إسرائيلي خلف نافذة وتم تحديد الدبابة كهدف بالمثلث الأحمر المقلوب.
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“أكلوها”
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية عن الإعلام العسكري لكتائب القسام، بمقتل وإصابة 10 من جنود وضباط العدو إثر استهدافهم بقذيفة مضادة للأفراد.
وأظهر مشهد تال جندي إسرائيلي يسدد رشاشه أمام نافذة، ويتم تحديده مع جندي آخر وراءه كهدفين، ويتم القضاء عليهما بقذيفة الياسين 105 ويسمع صوت مقاوم وهو يقول “أكلوها”.
استهداف 7 آليات للعدو
وكانت كتائب القسام أعلنت استهدافها 7 آليات للاحتلال بقذائف “الياسين 105” في جباليا البلد بغزة.
وقالت القسام إنها اشتبكت الليلة الماضية مع قوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة لمدة 6 ساعات متواصلة بالأسلحة الرشاشة وقذائف “الياسين 105” وعبوات “الشواظ” المضادة للدروع، وقذائف الـ “TBG” المضادة للتحصينات في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، تدخل خلالها الطيران المروحي لإنقاذ قواته.