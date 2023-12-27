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    الهدهد

    جحيم غزة.. شاهد ما تبقى من جنود الاحتلال بعد تحويلهم لأشلاء (فيديو)

    مشاهد جديدة لملاحم القسام في حي الشجاعية بقطاع غزة تكشف عن خسائر فادحة لجيش الاحتلال
    خالد الأحمدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    معارك حي الشجاعية
    كتائب القسام تستهدف 10 جنود ضمن معارك حي الشجاعية

    وطن – كشف مشاهد جديدة حصلت عليها قناة “الجزيرة” عن كمائن استهداف ضباط وجنود “لواء غولاني” الإسرائيلي، لما قالت كتائب القسام إنه من معارك حي الشجاعية.

    وأظهر أحد المشاهد دبابة متوقفة عند زاوية شارع، ويرى مقاوم قسامي داخل منزل وهو يوجه قذيفة ياسين 105 من خلف نافذة. وفي ثوان تتحول الدبابة إلى كتلة من النار والدخان وسط صيحات المقاومين “الله أكبر”.

    القسام تفتك بدبابات الاحتلال في غزة

    وفي مشهد تال يبدو مقاوم في حديقة خلفية لأحد المنازل وهو يوجه قذيفة باتجاه دبابة شوهدت خلف الجدار، بعد أن تم تحديدها كهدف ليتم تدميرها بالكامل.

    وفي مشهد آخر بدا جندي إسرائيلي خلف نافذة وتم تحديد الدبابة كهدف بالمثلث الأحمر المقلوب.

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    “أكلوها”

    وأفادت وسائل إعلام فلسطينية عن الإعلام العسكري لكتائب القسام، بمقتل وإصابة 10 من جنود وضباط العدو إثر استهدافهم بقذيفة مضادة للأفراد.

    وأظهر مشهد تال جندي إسرائيلي يسدد رشاشه أمام نافذة، ويتم تحديده مع جندي آخر وراءه كهدفين، ويتم القضاء عليهما بقذيفة الياسين 105 ويسمع صوت مقاوم وهو يقول “أكلوها”.

    استهداف 7 آليات للعدو

    وكانت كتائب القسام أعلنت استهدافها 7 آليات للاحتلال بقذائف “الياسين 105” في جباليا البلد بغزة.

    وقالت القسام إنها اشتبكت الليلة الماضية مع قوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة لمدة 6 ساعات متواصلة بالأسلحة الرشاشة وقذائف “الياسين 105” وعبوات “الشواظ” المضادة للدروع، وقذائف الـ “TBG” المضادة للتحصينات في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، تدخل خلالها الطيران المروحي لإنقاذ قواته.

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