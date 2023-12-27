أكثر 6 فضائح لمشاهير أثارت الجدل عام 2023 (صور)

وطن – شهد عام 2023 عدداً من الفضائح الأكثر إثارة للصدمة لبعض مشاهير العالم، ما جعلهم حديث مواقع التواصل الاجتماعيّ ووسائل الإعلام المختلفة، وينما نستعد لاستقبال عام 2024، إليكم أبرز تلك الفضائح:

1.انفصال ويل وجادا سميث

أعلن ويل سميث وجادا بينكيت سميث انفصالهما بعد سبع سنوات من الزواج، وكشفت جادا أنهما لم يكونا معًا خلال حادث كريس روك الشهير.

ورغم الانفصال، يظل الزوجان حريصين على علاقتهما.

وفي مقابلة حديثة لها، أكدت جادا أنها وويل يعملان جاهدين على إعادة العلاقة مرة أخرى.

2.خيانة توم ساندوفال

كشف توم ساندوفال عن خيانته لصديقته أريانا ماديكس مع صديقتهما المشتركة راكيل ليفيس.

الزوجان اللذان عاشا معًا تسع سنوات وامتلكا منزلًا في لوس أنجلوس، شهدا مواقف مدمرة بعد الكشف عن العلاقة الغرامية.

تحول توم إلى شخصية مكروهة وتجنبته الدولة بأكملها، ما أدى إلى انعزاله عن أصدقائه وعائلته بسبب الانتقادات التي طالته عبر الإنترنت.

وأكد ساندوفال أنه لم يعد على تواصل مع راكيل، مشيرا إلى أنها تركته عندما تم كشف الفضيحة، واصفًا تصرفها بالـ “مفجع”.

3.حرب كيفين كوستنر مع طليقته

شكل انفصال كيفن كوستنر عن كريستين بومغارتنر جدلا في هوليوود، إذ كشفت وثائق المحكمة عن حرب شرسة بين الزوجين بشأن الأمور المالية والملكية، وانتهت بتسوية تكلفتها أكثر من 400 ألف دولار.

4.الحياة الصاخبة لصوفي ترنر

أعلنت صوفي ترنر انفصالها عن جو جوناز بعد أربع سنوات من الزواج، ما أثار حيرة المعجبين.

وتبيّن أن أسلوب حياة صوفي “الصاخب” كان السبب وراء الطلاق.

وفي مرحلة لاحقة، اتهمت صوفي زوجها برفض تسليم جوازات سفر أطفالهما، لكنهما وصلا إلى اتفاق حضانة مؤقت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

5.حظر كانييه ويست

وقع كانييه ويست في مشكلات هذا العام بسبب تصريحات اعتبرها البعض معادية للسامية، ما أدى إلى حظره على تويتر وفقدان صفقات مربحة.

ورغم التوقعات بعدم قدرته على العودة، إلا أنه نجح في العمل على عودته الموسيقية. كما كشف عن علاقة سرية مع بيانكا خلال جولته في إيطاليا.

6.ارتباط أريانا غراندي السريع

أثارت أريانا غراندي الجدل بعد تأكيد علاقتها مع نجم فيلم Wicked، إيثان، بعد ثلاثة أيام فقط من انفصالها عن زوجها دالتون.

والتقى النجمان أثناء تصوير الفيلم في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022.