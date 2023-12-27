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    حياتنا

    أكثر 6 فضائح لمشاهير أثارت الجدل عام 2023 (صور)

    من أخبار كانييه ويست الغريبة، إلى طلاق أريانا غراندي المفاجئ، هذا العام لم تنقصه الدراما على الإطلاق.
    أنس السالمبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    أكثر 6 فضائح لمشاهير أثارت الجدل عام 2023
    كاني ويست وزوجته بيانكا سينسوري بتصرفات وإطلالة فاضحة على متن قارب في إيطاليا

    وطن – شهد عام 2023 عدداً من الفضائح الأكثر إثارة للصدمة لبعض مشاهير العالم، ما جعلهم حديث مواقع التواصل الاجتماعيّ ووسائل الإعلام المختلفة، وينما نستعد لاستقبال عام 2024، إليكم أبرز تلك الفضائح:

    1.انفصال ويل وجادا سميث

    أعلن ويل سميث وجادا بينكيت سميث انفصالهما بعد سبع سنوات من الزواج، وكشفت جادا أنهما لم يكونا معًا خلال حادث كريس روك الشهير.

    ويل سميث وزوجته
    ويل سميث وزوجته

    ورغم الانفصال، يظل الزوجان حريصين على علاقتهما.

    وفي مقابلة حديثة لها، أكدت جادا أنها وويل يعملان جاهدين على إعادة العلاقة مرة أخرى.

    2.خيانة توم ساندوفال

    كشف توم ساندوفال عن خيانته لصديقته أريانا ماديكس مع صديقتهما المشتركة راكيل ليفيس.

    الزوجان اللذان عاشا معًا تسع سنوات وامتلكا منزلًا في لوس أنجلوس، شهدا مواقف مدمرة بعد الكشف عن العلاقة الغرامية.

    كشف توم ساندوفال عن خيانته لصديقته أريانا ماديكس مع صديقتهما المشتركة راكيل ليفيس
    ختن توم ساندوفال صديقته أريانا ماديكس مع صديقتهما راكيل ليفيس

    تحول توم إلى شخصية مكروهة وتجنبته الدولة بأكملها، ما أدى إلى انعزاله عن أصدقائه وعائلته بسبب الانتقادات التي طالته عبر الإنترنت.

    وأكد ساندوفال أنه لم يعد على تواصل مع راكيل، مشيرا إلى أنها تركته عندما تم كشف الفضيحة، واصفًا تصرفها بالـ “مفجع”.

    3.حرب كيفين كوستنر مع طليقته

    شكل انفصال كيفن كوستنر عن كريستين بومغارتنر جدلا في هوليوود، إذ كشفت وثائق المحكمة عن حرب شرسة بين الزوجين بشأن الأمور المالية والملكية، وانتهت بتسوية تكلفتها أكثر من 400 ألف دولار.

    انفصال كيفن كوستنر عن كريستين بومغارتنر
    كيفن كوستنر وكريستين بومغارتنر

    4.الحياة الصاخبة لصوفي ترنر

    أعلنت صوفي ترنر انفصالها عن جو جوناز بعد أربع سنوات من الزواج، ما أثار حيرة المعجبين.

    وتبيّن أن أسلوب حياة صوفي “الصاخب” كان السبب وراء الطلاق.

    صوفي ترنر
    صوفي ترنر

    وفي مرحلة لاحقة، اتهمت صوفي زوجها برفض تسليم جوازات سفر أطفالهما، لكنهما وصلا إلى اتفاق حضانة مؤقت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

    5.حظر كانييه ويست

    وقع كانييه ويست في مشكلات هذا العام بسبب تصريحات اعتبرها البعض معادية للسامية، ما أدى إلى حظره على تويتر وفقدان صفقات مربحة.

    ورغم التوقعات بعدم قدرته على العودة، إلا أنه نجح في العمل على عودته الموسيقية. كما كشف عن علاقة سرية مع بيانكا خلال جولته في إيطاليا.

    كاني ويست وزوجته على متن القارب في وضع اعتبر خادشاً في ايطاليا
    كاني ويست وبيانكا على متن القارب في وضع اعتبر خادشاً في ايطاليا

    6.ارتباط أريانا غراندي السريع

    أثارت أريانا غراندي الجدل بعد تأكيد علاقتها مع نجم فيلم Wicked، إيثان، بعد ثلاثة أيام فقط من انفصالها عن زوجها دالتون.

    أريانا غراندي watanserb.com
    أريانا غراندي

    والتقى النجمان أثناء تصوير الفيلم في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022.

     

     

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