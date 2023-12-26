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    الهدهد

    “من يُعيد لها حلمها”.. نغم أبو سمرة بطلة الكاراتيه الفلسطينية بُترت قدمها بعد قصف الاحتلال لمنزل عائلتها بغزة (شاهد)

    والد نغم بطلة الكاراتيه الفلسطينية يناشد العالم بسرعة التدخل لعلاج ابنته بعد بتر الاحتلال لقدمها خلال الحرب على غزة
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    نغم أبو سمرة
    بطلة رياضة الكاراتيه الفلسطينية نغم أبو سمرة

    وطن- نغم أبو سمرة لاعبة رياضة الكاراتيه الفلسطينية، البالغة من العمر 24 عاماً، دمر الاحتلال الإسرائيلي حلمها بعدما بُترت قدمها في قصف الاحتلال لمنزل عائلتها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

    تعاني تلك الفتاة العشرينية نغم أبو سمرة بعد قصف منزل عائلتها بقصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه الأعنف في تاريخ الصراع على قطاع غزة لمنزل، من إصابة خطيرة على مستوى الرأس، ناهيك عن بتر قدمها.

    وتمكث لاعبة الكاراتيه أبو سمرة، في مركز العناية المكثفة لخطورة وضعها الصحي بعد إصابتها على مستوى الرأس وبتر قدمها، داخل مشفى ناصر الطبي وسط قطاع غزة.

    من يعيد لها حلمها

    يقول والد نغم بطلة الكاراتيه الفلسطينية الذي دمر الاحتلال حلمها في تلك الرياضة بعد بتر قدمها، ” أنا بناشد أحباء الرياضة والاتحادات الرياضية ورؤساء الدول المحيطة والمحبة للشعب الفلسطيني، في تسريع تحويل ابنتي نغم للعلاج في الخارج”.

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    ويواصل، ” أنا بالنسبة لابنتي نغم كانت أحلى لاعبة كاراتيه في العالم كله، عشان هيك بتمنى أنو الحلاوة إلي عند نغم ترجعلها وتقدر ترجع لروحها، وتمارس نشاطها الرياضي بعد الظلم الذي وقع عليها”.

    مش قادر أتحمل أشوف بنتي نغم بهذا الوضع

    وأردف الوالد، ” أهم شيء أنو فوق الثلاثة الأم وبنتين، أنا مش قادر أشوف بنتي نغم كل يوم بهذا الوضع نهائياً مش قادر أتحمل، بتمنى من كل إنسان يساعدني في إخراج بنتي للعلاج في الخارج”.

    وارتقى العشرات من نجوم الرياضة الفلسطينية في مختلف المجالات شهداء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة.

    يشار بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة قد بلغت أكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 54 ألف آخرين بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا الخبر.

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