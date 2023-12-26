مفاجأة.. الشيخ صباح السالم الصباح قد ينجو من الإعدام رغم الحكم ضده

وطن – فجرت مصادر حقوقية مفاجأة حول قضية الحكم القضائي الصادر في الكويت بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح ـ أحد أفراد الأسرة الحاكمة ـ لإدانته بقتل لاعب النادي البحري عبدالعزيز الزعتري.

وقالت المصادر لـ(وطن) إن الشيخ صباح السالم قد ينجو من الإعدام بعد رفع إحالة القرار للاستئناف تلقائياً، ما يعني إمكانية إلغاء الحكم الصادر من المحكمة “أول درجة” لأن الحكم الصادر ليس حكما نهائيا بطبيعة الحال.

وحسب القانون الكويتي كل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الإعدام، تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف العليا.

عاجل / محكمة الجنايات تقضي بإعدام المتهم الشيخ صباح السالم الصباح قاتل عبدالعزيز الزعتري. pic.twitter.com/izbVI82m7K — المجلس (@Almajlliss) December 26, 2023

آلية استئناف حكم إعدام الشيخ صباح السالم الصباح

وأوضح المصدر الحقوقي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأنه وفق القانون الكويتي لا تبحث محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن “محكمة أول درجة” فقط بل تعيد النظر في القضية بشكل كامل.

وبالتالي ستعيد محكمة الاستئناف النظر في قضية الشيخ “الصباح”، فإن وجدت أن الحكم سليم شكلاً وقانوناً تؤكد عليه وتعيد إصداره.

وفي حال وجدت المحكمة بالحكم بطلاناً ستلغيه أو تعدله، ويكون حكمها هو الحكم الوحيد في القضية.

سابقة تاريخية في الكويت

لكن في حالة الإعدام لا ينفذ الحكم إلا بمراجعة وتصديق من أمير دولة الكويت، وللأمير قرار تخفيف العقوبة أو العفو.

وإذا صادق الأمير على الحكم أصدر رئيس المحكمة أمره بتنفيذه وهو ما استبعده المصدر الحقوقي، لافتاً إلا أن مثل هكذا قرارات من الصعب أن تطبق مع شخصية ترتبط بالأسرة الحاكمة.

وفي حال تطبيق حكم الإعدام على الشيخ “الصباح”، سيشرف على تنفيذه النائب العام أو من يكلفه من المحققين. وينفذ الإعدام بالشنق أو رميا بالرصاص. وسيكون حينها سابقة في تاريخ الكويت ودول الخليج عموماً.

ما قصة قضية الشيخ صباح السالم الصباح؟

وتعود قصة القضية إلى شهر نيسان/أبريل 2023، حيث قام الشيخ صباح بقتل عبد العزيز الزعتري بسبب خلافات بينهما في ساحة منزل الضحية بمحافظة مبارك الكبير.

الإعلام الأمني:

قطاع الأمن الجنائي بعد تكثيف البحث والتحري يتمكن من ضبط المشتبه به والسلاح المستخدم في قضية مقتل مواطن في محافظة مبارك الكبير، وتم احالته لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتؤكد وزارة الداخلية ان لا أحد فوق القانون كائناً من كان،… pic.twitter.com/N9K82uL3Gv — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 15, 2023

وذكرت مصادر إعلام كويتية أن الجريمة وقعت أمام أعين أم المجني عليه، حين صوب صباح سلاحه نحو عبدالعزيز الزعتري، وأمطره بوابل من الرصاص استقرت منها 12 طلقة في جسده، ما أدى إلى مقتله.

يذكر أن الزعتري هو ممثل المنتخب الكويتي في هذه الرياضة ولاعب النادي البحري الرياضي لرياضة الدراجات المائية.