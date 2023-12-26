مطعم في دبي يقدم أغلى حبة طماطم في العالم والسعر خيالي (فيديو)

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل من داخل مطعم في دبي، يقدم طبق مقبلات من حبة طماطم واحدة متوسطة الحجم بسعر 200 دولار ـ ما يعادل 750 ريال سعودي.

الأمر الذي أثار حالة من الجدل نظراً لبساطة مكونات الطبق وارتفاع سعره المبالغ فيه، حيث وصف النشطاء طبق المقبلات من الطماطم بأنها “أغلى حبة طماطم في العالم”.

وظهر نادل المطعم خلال المقطع المتداول وهو يقطع حبة الطماطم إلى شرائح طولية بطريقة مميزة، ويضعها على شكل أخطبوط ثم يضع عليها نوعا من الكريمة البيضاء والبهار ويسكب عليها قليلاً من زيت الزيتون.

مطعم في دبي يقدم حبه طماطم ب 200 دولار يعني 750﷼ مشروعي القادم كرتون طمام وكشك وخذلك فلووووووس 💵💵💵🍅🍅 pic.twitter.com/iHrfy0400u — الكوتش عمار (@3m__1) December 25, 2023

سخرية النشطاء: “مسقية بدموع تمساح”

وأثار المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع ردود أفعال تراوحت بين السخرية والاستياء لدى العديد من النشطاء، بسبب ارتفاع سعر الطبق مقارنة بمكوناته البسيطة.

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وعلقت مغردة بنبرة ساخرة: “طماطم عضوية مسقية بدموع تمساح حزين فقد أمه في ظروف غامضة”.

وفي السياق ذاته عقبت “فاطمة” : “أكيد الطماطم مزروعة على سطح القمر ولا نكهة خاصة وتذوب بالفم كـ “مارشملو”.

فيما علق حساب باسم “أبو رائد”: “ممكن تلقاه مستأجر المطعم بمليون دولار شهرياً يعني يحتاج في الشهر ع الأقل 5 آلاف طماطمة يجيب منها حق الايجار والباقي رواتب عمال وربح”.

وقال “عيسى أبوسلمان”: 750 ريال اعبي الثلاجة خضار وفواكه ودجاج ويبقى منها”.