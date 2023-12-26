“تغمضش عينيك خليك مفتح”.. مشهد مؤثر من وداع شاب فلسطيني لصديقه الشهيد بقصف الاحتلال على غزة

وطن- فُجع شاب فلسطيني بارتقاء صديقه شهيداً بقصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال81 على التوالي.

ويُظهر في مقطع الفيديو المتداول من قبل النشطاء الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، شاب فلسطيني من غزة مفجوع على ارتقاء صديقه الشهيد خلال وداعه له بالدموع وهو يقول: ” والله كنا مع بعض أنا وإياه، إبراهيم أمانة تغمضش عينيك خليك مفتح “.

أمانة تغمضش عينيك خليك مفتح

ويضيف، ” إبراهيم حبيبي ياخويا .. آه يا إبراهيم”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر الوحشية والبشعة بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، من خلال قصف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والمدارس التي تأوي النازحين والمنازل والكنائس والمساجد على رؤوس سكانيها، وارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء في صفوف المدنيين.

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قصف مربع سكني

كان آخر تلك المجازر بحق المدنيين، قصف مربع سكني كامل داخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ارتقى على إثره أكثر من 68 شهيداً جلهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، وفق ما أوردته المصادر الطبية بغزة.

يذكر بأن الحصيلة الأولية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت لأكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وإصابة ما يزيد عن 53 ألف شخص آخرين بجراح مختلفة، ولا يزال الآلاف في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.