المصري صلاح يُوجه رسالة إنسانية للعالم بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة (صور)

وطن- وجه النجم المصري الدولي محمد صلاح، رسالة إلى العالم بشأن الحرب الوحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وقال المصري صلاح في تغريده أرفق فيها صورة شجرة عيد الميلاد “الكريسماس” عبر حسابه الشخصي على منصة (X)، ” عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع استمرار الحرب الوحشية التي تجتاح الشرق الأوسط، وخاصة مع الموت والدمار في قطاع غزة”.

رسالة محمد صلاح بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

وأضاف صلاح، ” نصل هذا العام إلى عيد الميلاد بقلوب مثقلة جداً، ونشارك ألم تلك العائلات التي تحزن على فقدان أحبائها”.

وختم تغريدته، ” من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم… عيد ميلاد مجيد”.

وأثار هداف ليفربول التاريخي محمد صلاح، الجدل الواسع في الأيام القليلة الماضية، برفقة زملائه اللاعبين ومدربه الألماني يورغن كلوب في الريدز، بالاحتفال بعيد الميلاد داخل مشفى للأطفال الواقع في مدينة “ويست ديربي”.

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وساهم المصري محمد صلاح في 24 هدفاً خلال هذا الموسم الجاري، بعد مشاركته في 25 مباراة مع فريق ليفربول، سجل فيها 16 هدفاً مع صناعته 8 أهداف، ليتصدر قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 12 هدفاً حتى الآن.

الحرب الإسرائيلية على غزة

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري من بيوتهم، من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه الوحشية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال81 على التوالي.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي الألاف من المجازر البشع بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، بقصف الأحياء السكنية والبيوت والمدارس والمساجد والمشافي على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتقى أكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 53 ألف آخرين بجراح مختلفة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.