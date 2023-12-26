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    الهدهد

    الشارقة تلغي احتفالات رأس السنة دعما لغزة.. ماذا عن دبي وأبوظبي؟

    أصدرت القيادة العامة لشرطة الشارقة قراراً بمنع كافة احتفالات وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 تضامناً مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني
    وطنبواسطة لا توجد تعليقات3 دقائق
    الشارقة تلغي احتفالات رأس السنة الجديدة تضامنا مع غزة
    الشارقة تلغي احتفالات رأس السنة الجديدة دعما لغزة

    وطن – أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة في بيان، الثلاثاء، منع كافة احتفالات وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 تضامناً مع قطاع غزة.

    ونشر هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” أكد فيها القرار.

    إمارة الشارقة تمنع احتفالات رأس السنة تضامنا مع غزة

    وذكر المسؤول الإماراتي أن شرطة الشارقة: “تناشد الجميع من مؤسسات وأفراد بالتعاون معها والالتزام بالتعليمات”.

    الشارقة تلغي احتفالات رأس السنة دعما لغزة
    الشارقة تلغي احتفالات رأس السنة دعما لغزة

    ولفتت السلطات بإمارة الشارقة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات.

    وأوضح هيثم بن صقر القاسمي أن “التضامن الإنساني ثقافة وفكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة”.

    تعليق باسم "أيوب الشريف" على إلغاء الاحتفالات بالشارقة
    تعليق باسم “أيوب الشريف” على إلغاء الاحتفالات بالشارقة

    ماذا عن دبي وأبوظبي؟

    وكتب أيوب الشريف في تعليقه على القرار: “ياخي ياريت بوظبي ودبي تتعلم من القواسم والشارقة”.

    تعليق باسم "سعيد عمر" على إلغاء الاحتفالات بالشارقة
    تعليق باسم “سعيد عمر” على إلغاء الاحتفالات بالشارقة

    وتساءل سعيد عمر: “ليش أصلاً في احتفال راس السنة في دولة إسلامية.. بعدين مانعين الاحتفال في الشارقة ،، دبي و أبو ظبي وباقي المدن عادي؟”.

    تعليق باسم "سعيد عمر" على إلغاء الاحتفالات بالشارقة
    تعليق باسم “محمد عيد” على إلغاء الاحتفالات بالشارقة

    وغرد محمد عيد: “حاكم الشارقة رجل محترم وهناك كل إمارة مختلفة عن التانية أوسخهم دبي و أبوظبي”.

    تعليق باسم "حلا" على إلغاء الاحتفالات بالشارقة
    تعليق باسم “حلا” على إلغاء الاحتفالات بالشارقة

    وسخرت حلا من القرار معلقة: “الشارقة بس؟ وطبعا ستتم الاحتفالات في دبي وبشكل مكثف .. على من تضحكون يا صهاينة أكثر من الصهاينة أنفسهم”.

    تعليق باسم "سامر" على إلغاء الاحتفالات بالشارقة
    تعليق باسم “سامر” على إلغاء الاحتفالات بالشارقة

    فيما ذهب أحد المغردين بعيداً حين رأى أن سلطان القاسمي “عروبي وضد ما يفعله محمد بن زايد وبن راشد من تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ولكن لا يمكنه الاعتراض أو رفع الصوت”.

    القواسم ورفض سياسات محمد بن زايد

    ويؤكد راصدون للوضع الإماراني أنه لا يمكن إخفاء الفوارق الكبيرة والتباينات الواضحة في سياسة حاكم الشارقة ومواقفه الوطنية والقومية الرفيعة التي عبر عنها أكثر من مرة، إما بخطابات أو بقرارات أو توجهات عملية وأجندات عمل، مقابل سياسة أخرى تنتهجها أبوظبي التي يتحكم محمد بن زايد بها وبكل الدولة الإماراتية وبتأييد ودعم من حاكم دبي محمد بن راشد، الذي ينتهج ذات السياسات.

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