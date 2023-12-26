أسرة صباح السالم تعرض المال لإنقاذ ابنها من الإعدام.. ووالدة الزعتري ترد (فيديو)

وطن – خرج المحامي بشار النصار محامي ووكيل أسرة الضحية عبد العزيز الزعتري، بتفاصيل مثيرة عن قضية الشيخ صباح السالم الصباح، الذي حكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الجنايات الكويتية، متحدثاً عن عروض قدمتها أسرة الجاني في سبيل إنقاذ ابنهم.

وتعود قصة القضية إلى شهر نيسان/أبريل 2023، حيث قام الشيخ صباح السالم الصباح، بقتل عبد العزيز الزعتري بسبب خلافات بينهما في ساحة منزل الضحية بمحافظة مبارك الكبير.

وذكرت مصادر إعلام كويتية أن الجريمة وقعت أمام أعين أم المجني عليه، حين صوب صباح سلاحه نحو عبد العزيز الزعتري، وأمطره بوابل من الرصاص استقرت منها 12 طلقة في جسده، ما أدى إلى مقتله.

بعد صدور حكم الاعدام .. المحامي بشار النصار: والدة المرحوم عبدالعزيز الزعتري لن تتنازل عن دم ابنها … والقصاص سينفذ@AlnassarLawyer

#عبدالعزيز_الزعتري pic.twitter.com/xS4hut8Euy — مباشر نيوز (@mobashernewss) December 26, 2023

وقال “النصار” في تصريحات رصدتها (وطن) إن “القضاء لا يشكر بشكل عام ولكن نوجه رسالة شكر للقضاء الكويتي النزيه الي كما عهدناه لا يرد لا على اسم ولا على أي شخص مهما كانت مكانته أو وضعه ويرى المتهم كأنه متهم مجرد من أي شيء آخر”.

وأضاف عن حكم الإعدام: “أثناء سير القضية متوقع أن تكون هذه النهاية لسبب بسيط بداية دفاع محامي المتهم بأنه غير مسؤول عن تصرفاته مع أن القضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد”.

وأردف: “الأصل العام بهذه القضايا العقوبة فيها الإعدام أو المؤبد أمر خياري وتقديري للقاضي لكن إذا اقترنت بأحد طرفي سبق الإصرار والترصد تكون العقوبة الوجوبية الإعدام”.

“لا خيار إلا الإعدام”

وعن رأيه الحقوقي والقانوني بالحكم أكد بشار النصار عن قضية الشيخ صباح السالم الصباح: “هذه القضية ليست ظرف واحد بل اثنين.. ظرف الإصرار والترصد لذلك لا يوجد خيار آخر إلا الإعدام”.

وأردف: “بعد ما صدر تقرير الطب النفسي وثبت أن المتهم مسؤول عن تصرفاته وقت الواقعة أصبح لا يمكن إلا الإعدام.. وكتوصيف قانوني إذا فيها إدانة ومثلمها ورد بتقرير الطب النفسي فالعقوبة وجوبية لأن فيها ظرفين مشددين”.

وعن موقف أسرة الضحية كشف النصار: “بصفتي وكيلاً عن أسرة المجني عليه إلى هذه اللحظة لا يوجد تنازل ومصرين على تطبيق القصاص من أسرة المغدور.. ولا نية ولا 1% للتنازل”.

ضغوط أسرة صباح السالم الصباح

وتحدث المحامي عن تحركات من أسرة القاتل صباح السالم الصباح بالتأثير في القضيةا: “لكن لله الحمد قدرنا نتصدى لها وكان هناك عدة تحركات من أسرة الجاني”.

وعن تلك المحاولات كشف المحامي بشار النصار: “حاولوا يروحون لأبو المرحوم وأم المرحوم ومن خلالنا عرضوا التنازل مرات كثيرة بمقابل مالي ولكن رفضنا”.

كما رفضت الأم والأب رفضاً قاطعاً تلك الطلبات والأم قالتها باختصار: “فلوس الدنيا كلها ما تعوضي عن دم ولدي” وفق النصار.

مفاجأة بشأن حكم الإعدام!

وكانت مصادر حقوقية قد فجرت مفاجأة حول قضية الحكم القضائي الصادر في الكويت بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح ـ أحد أفراد الأسرة الحاكمة ـ لإدانته بقتل لاعب النادي البحري عبد العزيز الزعتري.

وقالت المصادر لـ(وطن) إن الشيخ صباح السالم قد ينجو من الإعدام بعد رفع إحالة القرار للاستئناف تلقائياً، ما يعني إمكانية إلغاء الحكم الصادر من المحكمة “أول درجة” لأن الحكم الصادر ليس حكما نهائيا بطبيعة الحال.