نائب رئيس شركة “جونسون” يدعو لقتل جميع سكان غزة وإبادتهم!

وطن – “مجرم وإرهابي خطيراً جداً”.. هذا ما أكده رواد منصات التواصل في وصفهم لنائب رئيس شركة الأدوية الأميركية “جونسون آند جونسون” سام مالدونادو Sam Maldonado، الذي دعا صراحة لقتل جميع سكان قطاع غزة الذي يشهد حرباً وحشية إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

حساب “شؤون إسلامية” جمع تعليقات “مالدونادو” عبر حساباته الرسمية عن غزة في فيديو ووصفها بالمخيفة، ويقول فيها نائب رئيس شركة جونسون إنه أدرك وجوب إبادة الجميع في غزة واستشهد بنصوص دينية مزورة من التوراة.

وثقت في الفيديو هذا جميع تعليقات نائب رئيس شركة جونسون من حسابه الرسمي والتي يدعو فيها لإبادة أهل غزة جميعًا ويستشهد بنصوص من التوراة على إبادة عماليقhttps://t.co/yUxMQcR8Dg — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) December 25, 2023



وأرفق الحساب مجموعة من التعليقات لنائب رئيس شركة جونسون على منصة “لينكد إن” يدعو فيها لقتل الجميع قاصداً كل سكان غزة دون استثناء.

مسؤول جونسون “إرهابي خطير”

كما أكد صاحب التغريدة أنه دخل لحساب “المجرم” على منصة “لينكد إن” فوجد التعليقات علنية وعامة. وتابع: “فوجئت بالصاعقة هذا إرهابي ومجرم حرب وخطير جداً شوفوا التعليقات قبل أن يحذفها”.

دخلت حساب المجرم للتحقق من هذه التعليقات وفوجئت بالصاعقة

هذا إرهابي ومجرم حرب وخطير جدًا

شوفوا التعليقات قبل أن يحذفهاhttps://t.co/oudAJQjzxS — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) December 25, 2023

وكانت مؤسسة “ذي إسلاميك إنفورمايشن” The Islamic Information التي تتخذ المملكة المتحدة مقراً لها قد ضمن اسم شركة “جونسون آند جونسون”، ضمن 140 علامة تجارية رائجة في العالم، تشملها حملة المقاطعة للشركات الداعمة للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة.

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ويقول نشطاء في ظل هذا الدعم العلني واللامتناهي للاحتلال فإن قضية المقاطعة أمر بديهي وهو أكثر من مجرد واجب على شعوب العالم مع استمرار الجرائم الإسرائيلية المروعة ضد قطاع غزة المحاصر.