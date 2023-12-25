ماذا يعني مقتل عدد كبير من قوات الاحتلال في معارك غزة؟.. بلومبيرغ تجيب على تداعيات السؤال المهم

وطن- نشرت وكالة بلومبيرغ تقريرا عن تداعيات مقتل عدد كبير في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن العدد المتزايد لجنود الاحتلال الإسرائيليين القتلى يمكن أن يقوّض الدعم للحرب، من قبل الجبهة الداخلية.

وأضاف تقرير بلومبيرغ، أنّ مقتل الجنود موضوع حساس في إسرائيل، باعتبار أن الخدمة العسكرية إجبارية.

وذكرت الوكالة أن إعلان جيش الاحتلال مقتل 15 جندياً في غزة، خلال 24 ساعةً فقط، يمثل علامة واحدة على أن حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تزال تبدي مقاومة شديدة.

وأشارت إلى أن حماس لا تزال قادرة على المقاومة على الرغم من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تزعم أنّها وجّهت ضربةً قويةً للحركة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تكبُّد خسائر ضخمة خلال المواجهات الميدانية مع المقاومة الفلسطينية في مختلف محاور قطاع غزة.

مقتل ضابط وجندي إسرائيليين

وفي أحدث اعترافاته، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي جديدين في صفوفه، وإصابة جندي إصابةً خطرةً، في المعارك البرية الدائرة شمالي قطاع غزّة.

وتحت بند سمح بالنشر، كشفت وسائل إعلام عبرية عن اسمي قتيلي “الجيش”، وكشف عن رتبتيهما والوحدات التي يعملون ضمنها.

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وقُتل الرائد احتياط نيتاي مايزليس، وهو مقاتل في لواء “هاماحتس”، بالإضافة إلى راني تامير، وهو مقاتل في الكتيبة “50” من لواء “ناحال”، في شمالي غزّة، كما أُصيب مقاتل في الكتيبة “50” من لواء “ناحال” أيضاً بإصابة خطرة.

وبإعلان “جيش” الاحتلال مقتل هؤلاء، يرتفع عدد قتلاه حتى الآن إلى 486 منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، و153، قُتلوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة، بحسب أرقام إعلام الاحتلال.

وكان “جيش” الاحتلال الإسرائيلي أقرّ بمقتل 15 جندياً وضابطاً في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية حصيلة قتلى “الجيش” الإسرائيلي يوم السبت بـ”المأساة الأكبر، ومن الأمور الأشد فظاعةً خلال الحرب”، منذ بدء المعارك البرية في القطاع.