كوب قهوة ستاربكس.. شاهد الفيديو الذي تسبب في فصل مذيعة قناة تركية من العمل

وطن- فصلت قناة “TGRT” التركية الخاصة، المذيعة ميلتم غوناي، بعد أن ظهرت على الهواء مباشرة، وأمامها كوب قهوة ستاربكس، في وقت تُنظم فيه حملات مقاطعة واسعة ضد الشركة الأمريكية بسبب دعمها لإسرئيل في ظل الحرب على قطاع غزة.

وقالت القناة التركية في بيان على منصّة “إكس”، إنّ المذيعة ميلتم غوناي ظهرت للجمهور خلال البثّ الإخباري وهي تقدم الأخبار بكوب “ستاربكس” أمامها.

وأضافت: “وفقاً لمبادئ مؤسستنا، يُمنع منعاً باتاً أن يقوم المذيع بالتقديم على قناة TGRT News TV بطريقة من شأنها الترويج لأي شركة، وقد تم فصل مذيعة الأخبار والمخرج الذي تصرف بشكل مخالف لهذا المبدأ”.

وذكرت القناة التركية في بيانها: “ندرك حساسيات الشعب التركي تجاه غزة، ودفاعه عنها، ومن المستحيل الموافقة على أي إجراء أو نشر مخالف لذلك، وستواصل القناة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة”.

حملات مقاطعة واسعة

وتُنظم حملات مقاطعة واسعة في أكثر من دولة عربية وإسلامية بل وغربية أيضا، ضد ستاربكس تعبيرا عن رفض موقفها الداعم لإسرائيل، في ظل ارتكاب جيش الاحتلال المجازر في قطاع غزة.

وكان سهم مجموعة ستاربكس قد تكبد خسائر منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بسبب المشاركة الشعبية الواسعة في حملات المقاطعة، بجانب ضعف الإقبال على الحملات الترويجية.

وكان اتحاد عمال شركة المقاهي، قد عبر عن التضامن مع الفلسطينيين، فردّت “ستاربكس” برفع دعوى ضد تجمعهم النقابي في أكتوبر/تشرين الأول، مما دفعهم إلى الإضراب خاصة مع مطالبات متراكمة متعلقة بالأجور.

وتمتلك السلسلة أكثر من 35 ألف فرع حول العالم في 86 دولة، من بينها أكثر من 9 آلاف فرع بالولايات المتحدة، وما يقارب 1900 مقهى في 11 بلدا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعمل من خلالها أكثر من 19 ألف موظف.