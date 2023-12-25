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    حياتنا

    فهرية أفجان في أحضان زوجها بوراك أوزجفيت بعد “فيديو الخيانة” (صور)

    احتلفت فهرية أفجان بعيد ميلاد زوجها الفنان بوراك أوزجيفيت الـ39 ونشرت على ستوري "إنستغرام" صورا رومانسية تجمعهما
    أنس السالمبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    فهرية أفجان وزوجها بوراك أوزجفيت
    فهرية أفجان وزوجها بوراك أوزجفيت

    وطن – بلحظاتٍ حميمة ورومانسية في أحضانه، ردّت الفنانة التركية فهرية أفجان، على ادعاءات خيانة زوجها الممثل التركي بوراك أوزجفيت، لها مع عارضة الأزياء الفرنسية أنجيلين ميشيل.

    وفي هذا السياق، احتلفت فهرية أفجان بعيد ميلاد زوجها الفنان بوراك أوزجيفيت الـ39، ونشرت عبر خاصية الستوري على “إنستغرام” عدة صور رومانسية تجمعها بزوجها.

    بوراك أوزجفيت وزوجته فهرية أفجان
    بوراك أوزجفيت وزوجته فهرية أفجان في احتفال عيد ميلاده الــ39

    وبدا الثنائي في الصورة الأولى وهما يحضنان بعضهما، وعلقت عليها بالقول: “عيد ميلاد سعيد يا حبي”.

    وشاركت أيضا صورة أخرى استندت خلالها على أوزجيفيت.

    أما الصورة الثالثة فكانت برفقة طفليهما كاران، وكرم، وحرصت على إخفاء ملامح الأخير برمز تعبيري أحمر على شكل قلب.

    وكانت انتشرت شائعات خيانة بوراك أوزجفيت لزوجته فهرية أفجان، بعدما نشرت عارضة الأزياء الفرنسية أنجيلين ميشيل صورة تتضمن مكالمة فيديو جرت مع الأول، وكتبت عليها: “أحب تركيا”، فاعتبر البعض أن ذلك تلميحا لإعجابها به.

    مكالمة فيديو مفبركة بين بوراك اوزجفيت وعارضة الأزياء الفرنسية
    مكالمة فيديو مفبركة بين بوراك اوزجفيت وعارضة الأزياء الفرنسية

    وخرج النجم التركي حينها نافياً الاتهامات التي تعرض لها جملة وتفصيلًا.

    عارضة الأزياء الفرنسية أنجيلين ميشيل
    عارضة الأزياء الفرنسية أنجيلين ميشيل

    وشارك بوراك اوزجفيت صورة مطابقة لتلك التي نشرتها “أنجيلين” مع اختلاف المرأة. مُشيرًا إلى أنه جرى التلاعب بها وتعديلها عن طريق برنامج “فوتوشوب”.

    مكالمة الفيديو الحقيقة للنجم التركي بوراك اوزجفيت
    مكالمة الفيديو الحقيقية للنجم التركي بوراك اوزجفيت

    وطالب الممثل التركي من جمهوره بالابتعاد عن حياته الشخصية، وقال: “حقًا تعبنا من الأخبار التافهة التي تنشروها، اتركونا وشأننا”.

    وتزوج بوراك اوزجفيت وفهرية أفجان في العام 2017 بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات ونصف السنة.

     

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