شاهد تفجير “القسام” حقل ألغام بـِ 4 جيبات إسرائيلية في جحر الديك (فيديو)

وطن – بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الاثنين، مشاهد حية لكمين محكم ـ حقل ألغام ـ نفذته ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة جحر الديك قطاع غزة.

وجرى في هذا الكمين وفق المشاهد التي بثتها الكتائب تفجير حقل ألغام بـ 4 جيبات لقيادة قوات الاحتلال في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

كما يظهر الفيديو استهداف قوات النجدة التابعة للاحتلال التي وصلت للمكان لإخلاء القتلى، ما يشير إلى أن القسام نفذت كمينا مزدوجا ضد قوات الاحتلال.

وأقر الاحتلال بحصيلة ثقيلة لخسائره في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة خلال اليومين الماضيين.

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واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر الإثنين، بإصابة 27 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما أكدت مصادر صحفية أن مروحيات عسكرية إسرائيلية نقلت منذ صباح اليوم جنودا جرحى من غزة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

كما أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل جنديين في معارك بشمال قطاع غزة الليلة الماضية، مشيرا إلى مقتل 489 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم 162 قتلوا منذ بدء العملية البرية في القطاع.

وتشير بيانات كتائب القسام التي تصدرها بشكل دوري إلى أن أعداد القتلي والمصابين في جيش الاحتلال تزيد بكثير عن الأرقام المعلنة من قبل إسرائيل.

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 20 ألفا و674 شهيدا و54 ألفا و536 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب الأحد 25 مجزرة في القطاع، وأن 250 فلسطينيا استشهدوا بالغارات الإسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين أصيب 500 آخرون.