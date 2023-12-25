رسالة من يحيى السنوار تكشف حجم خسائر الاحتلال في معارك غزة

وطن- كشفت شبكة “الجزيرة”، عن فحوى رسالة بعث بها رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار، قبل يومين، إلى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وأعضاء الحركة.

الرسالة التي وصفتها الجزيرة بأنها مهمة ومطولة، قال فيها السنوار إن كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّد السنوار، في رسالته، أن جيش الاحتلال تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات خلال المواجهات..

ووفق رسالة السنوار التي نقلتها مصادر مقربة من حماس، فإن كتائب القسام استهدفت خلال الحرب البرية، ما لا يقل عن خمسة آلاف جندي وضابط، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة.

أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي، كما ورد في الرسالة.

وقال السنوار في الرسالة، إن كتائب القسام هشَّمت جيش الاحتلال، وهي ماضية في مسار تهشيمه، وإنها لن تخضع لشروط الاحتلال.

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السنوار يشيد بصمود الشعب الفلسطيني

كما ثمّن السنوار في الرسالة، صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقال إنه قدم نماذج في التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل عزّ نظيرها، وأن واجب القيادة السياسية المسارعة إلى تضميد جراح الناس، وتعزيز صمودهم.

والكشف عن هذه الرسالة جاء في وقت توالت فيه العروض على قيادة حركة حماس، من الاحتلال عبر الوسيطين القطري والمصري، سعيا لهدن إنسانية مؤقتة.

إلا أن الحركة شددت على تجاوز الهدن الإنسانية، إلى الوقف الشامل لإطلاق النار.

في سياق متصل، قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، إن (دولة الاحتلال) مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق المزيد من الأسرى والمحتجزين.

وقال هرتسوغ إنه من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على صفقة جديدة، وتحدث عن أن الحكومة الأمريكية تشترك في هدف القتال من أجل هزيمة حركة حماس.