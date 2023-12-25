جيروزاليم بوست: حزب الله استعان بكوريا الشمالية لإنشاء شبكة أنفاق ضخمة في لبنان

وطن – نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست The Jerusalem Post” الإسرائيلية تقريراً زعمت فيه استعانة حزب الله اللبناني بدولة كوريا الشمالية، لإنشاء شبكة أنفاق ضخمة في لبنان أحدها يبلغ طوله 45 كم.

وذكرت الصحيفة أن الخطوة جاءت بعد خمس سنوات من إطلاق إسرائيل عملية “درع الشمال” لتدمير أنفاق حزب الله التي تصل إلى شمال مناطق الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت “جيروزاليم بوست” أن هناك مخاوف في إسرائيل من عودة تهديد أنـفاق حزب الله للظهور، خاصةً أن الحزب يتمتع بخبرة واسعة في حفر الأنفاق.

أنفاق حماس وحزب الله

لكن بحسب الصحيفة فإن أنفاق حماس أكبر وأكثر اتساعاً بكثير مما كان يُعتقد سابقاً. وتساءل التقرير عن أنفاق حزب الله وقوتها بعد الكشف عن نفق ضخم لـ”حماس” بالقرب من معبر إيريز.

وزعمت الصحيفة أن هناك أنفاقاً عديدة لحزب الله بُنيت بمساعدة كوريا الشمالية، وذكر ذلك في تقرير لمركز ألما في يوليو/تموز عام 2021 والذي أعده الباحث تال بيري.

ويقول بيري: “في تقديرنا، بعد حرب لبنان الثانية عام 2006، أنشأ حزب الله، بمساعدة الكوريين الشماليين والإيرانيين، مشروعاً لبناء شبكة أنفاق في لبنان”.

شبكة أنفاق بدعم من كوريا الشمالية

وأضاف التقرير عن تلك الأنفاق: “هي شبكة أكبر بكثير من أنفاق حماس (في تقديرنا، استعانت حماس بالخبرة الإيرانية والكورية الشمالية لبناء أنفاقها أيضاً)”.

يبلغ طول أحد هذه الأنفاق 45 كيلومتراً، وهي أنفاق استراتيجية يمكن للسيارات أن تتنقل خلالها أيضاً حسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وتحدثت شبكة “كان” عن نفق يُفترض أنه يمتد من بيروت إلى جنوب لبنان وهو ما دفع الاحتلال للظن أن حزب الله بشكل عام أكثر تطوراً من حماس.

لكن عملية “طوفان الأقصى” التي انطلقت في 7 أكتوبر/تشرين الأول كشفت عن قدرات حركة المقاومة الإسلامية حماس وأنفاقها التي لا يستهان بها.