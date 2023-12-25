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    رياضة

    السعودية تُخطط لشراء أحد الأندية العريقة في الدوري الإيطالي الممتاز

    صندوق الاستثمارات العامة السعودية تسعى لشراء نادي ميلان بنحو 1.5 مليار يورو
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    صندوق الاستثمارات العامة السعودية
    صندوق الاستثمارات العامة السعودية وشراء نادي ميلان

    وطن- ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، يُخطط لشراء أحد الأندية الكبرى والعريقة في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

    وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، يسعى لشراء 100% من أسهم نادي ميلان الإيطالي، أي الاستحواذ الكامل على النادي.

    السعودية تخطط لشراء نادي ميلان

    وأردفت الصحيفة، ” السعودية تريد دفع القرض الذي حصل عليه جيري كاردينالي، مالك نادي ميلان ورئيس مجموعة ريد بيرد من صندوق إليوت”.

    وختمت، “قيمة القرض تبلغ نحو 550 مليون يورو، يضاف إليها سعر الفائدة، وبالتالي سوف تدفع السعودية هذه الأموال إلى إليوت. وهو ما سيسمح لهم ببيع حصة من مجموعة ريد بيرد”.

    صندوق الاستثمارات العامة السعودية ونادي ميلان
    السعودية تسعى لشراء نادي ميلان الإيطالي
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    من جهته، أشارت تقارير صحفية بأن شراء نادي ميلان الإيطالي، سيكلف السعودية نحو 1.5 مليار يورو، وهو القيمة الإجمالية للمبلغ.

    وكان فريق ميلان قد تلقى الخسارة أمام نظيره أتالانتا بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

    ميلان الإيطالي
    نادي ميلان

    وسيلتقي ميلان في المباراة القادمة أمام ساسولو، السبت، في منافسات الجولة ال18 من الدوري الإيطالي الممتاز.

    ويحتل فريق ميلان في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، بفارق 11 نقطة عن جاره إنتر ميلان المتصدر برصيد 44 نقطة للموسم الجاري.

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