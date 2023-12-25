السعودية تُخطط لشراء أحد الأندية العريقة في الدوري الإيطالي الممتاز

وطن- ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، يُخطط لشراء أحد الأندية الكبرى والعريقة في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، يسعى لشراء 100% من أسهم نادي ميلان الإيطالي، أي الاستحواذ الكامل على النادي.

السعودية تخطط لشراء نادي ميلان

وأردفت الصحيفة، ” السعودية تريد دفع القرض الذي حصل عليه جيري كاردينالي، مالك نادي ميلان ورئيس مجموعة ريد بيرد من صندوق إليوت”.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من شراء جميع أسهم نادي ميلان الإيطالي.

(La Repubblica)#عكاظ #ان_تكون_اولا pic.twitter.com/qFCAYXSqBx — عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) December 24, 2023

وختمت، “قيمة القرض تبلغ نحو 550 مليون يورو، يضاف إليها سعر الفائدة، وبالتالي سوف تدفع السعودية هذه الأموال إلى إليوت. وهو ما سيسمح لهم ببيع حصة من مجموعة ريد بيرد”.

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بيع نادي ميلان

من جهته، أشارت تقارير صحفية بأن شراء نادي ميلان الإيطالي، سيكلف السعودية نحو 1.5 مليار يورو، وهو القيمة الإجمالية للمبلغ.

وكان فريق ميلان قد تلقى الخسارة أمام نظيره أتالانتا بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسيلتقي ميلان في المباراة القادمة أمام ساسولو، السبت، في منافسات الجولة ال18 من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويحتل فريق ميلان في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، بفارق 11 نقطة عن جاره إنتر ميلان المتصدر برصيد 44 نقطة للموسم الجاري.