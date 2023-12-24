“والله لأطلعك يمّا”.. فيديو مأساوي لأم فلسطينية تُنادي على ابنها من تحت ركام الأنقاض بغزة (شاهد)

وطن- تداول النشطاء الفلسطينيون مقطع فيديو مأساوي لأم فلسطينية وهي تنادي على ابنها من تحت ركام الأنقاض منزلها، بعد قصفته من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها المستمرة على قطاع غزة لليوم ال78.

ويُظهر في مقطع الفيديو، أم فلسطينية وهي تمسك بيدها حذاء ابنها من تحت ركام منزلها المدمر تطالبه بإنقاذها، ليرد عليها: “والله لأطلعك يمّا… والله لأطلعك”.

أم فلسطينية تنادي على ابنها من تحت ركام الأنقاض

ويواصل الابن بالحديث مع أمه وهو يقول لها: ” حاضر يمّا .. والله لأطلعك”، ليتحدث بعدها أحد رجال الدفاع المدني، ” والله لنطلك ياختي .. والله لنطلك”.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين في أماكن متفرقة في قطاع غزة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من خلال قصف المنازل والأحياء السكنية والمساجد والمدراس والكنائس على رؤوس ساكنيها دون سابق أي إنذار.

اقرأ أيضاً:

نزوح 1.8 مليون فلسطيني

كما وتحت الغارات المكثفة والعشوائية المتواصلة من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، نزح نحو 1.8 مليون فلسطيني قسراً من المناطق الشمالية ومدينة غزة، باتجاه وسط وجنوب قطاع غزة، حيث لم يعد أي مكان آمن في غزة الكل مستهدف.

وارتقى أكثر من 20 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ بنسبة تصل إلى 90%، وأصيب ما يزيد عن 53 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال الآلاف في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة إلى الآن، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.