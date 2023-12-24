ملاكم أمريكي شهير يُعلن إسلامه في السعودية (فيديو)

وطن- أشهر الملاكم الأمريكي جاريل ميلر إسلامه خلال تواجده في مؤتمر صحفي بالمملكة العربية السعودية (الرياض)، السبت.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للملاكم الأمريكي جاريل ميلر، وهو يعلن إسلامه قبيل موعد نزاله ضمن فعاليات موسم الرياض في العاصمة السعودية.

الملاكم الأمريكي جاريل ميلر يشهر إسلامه

وقال الملاكم الأمريكي ميلر، في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل، “أود أن أقول في البداية الحمد الله أعلن إسلامي”.

ويضيف، ” لقد سئمت من هؤلاء الملاكمين طوال الأسبوع، أنا مرهق ولكن مستعد لملاكمتهم”.

وختم الملاكم الأمريكي ميلر حديثه، ” أود أن أعرف من سأسدد له اللكمة الأولى، أنا أرى أن الملاكمة نعمة مذهلة وتم منحها لنا”.

من هو الملاكم الأمريكي جاريل ميلر؟!

جاريل ميلر، ملاكم أمريكي محترف وملاكم كيك بوكسينغ سابق يتنافس في الوزن الثقيل، من مواليد ال15 من شهر يوليو/ تموز عام 1988 في ولاية نيويورك الأمريكية، من أصل إيرلندي وبليزي.

بدأ ممارسة رياضة الملاكمة في سن الرابعة عشرة كوسيلة للدفاع عن النفس في البداية بعد تعرضه للهجوم في الشارع، ليمارس بعدها تلك الرياضة في سن السادسة عشرة، كما ويعد الملاكم مايك تايسون وريديك بو القدوة لهما في عالم الملاكمة.

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ووصل الملاكم الأمريكي جاريل ميلر إلى نهائي بطولة نيويورك للقفازات الذهبية للوزن الثقيل عام 2007، إلا أنه تعرض للخسارة أمام مواطنه تور هامر، ويمتلك الملاكم رقم قياسي في تلك الرياضية 10/1 للهواة، مع 7 انتصارات له بالضربة القاضية.

لعل من أبرز انجازات الملاكم الأمريكي في مسيرته الرياضية، التأهل إلى نهائي طوكيو لسباق الجائزة الكبرى عام 2012، وهزيمة الملاكم جاك ماي في لوس أنجلوس في ذات العام، وهزيمة أرنولد أوبوروتوف في نهائي طوكيو عام 2016.

يذكر بأن الملاكم الأمريكي جاريل ميلر المسلم يمتلك 26 انتصاراً، 22 منها بالضرب القاضية وتلقى خسارة وحيدة من أصل 28 نزال خلال مسيرته حتى الآن.