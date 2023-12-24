قصة طائرة مجهولة أجرت عملية استطلاع مكثفة فوق وسط وجنوب غزة (شاهد)

وطن- أظهرت بيانات الملاحة الجوية، طائرة مجهولة تقوم بعملية استطلاع مكثفة فوق محافظة دير البلح وسط قطاع غزة وصولا إلى خانيونس في الجنوب، تزامنًا مع الاشتباكات الضارية هناك.

وفقا لموقع “flightradar24“، فإن إشارة الطائرة ظهرت أمام سواحل غزة عند الساعة 7:15 بتوقيت جرينتش من يوم السبت، وبعدها بـ15 دقيقة بدأت عمليات المراقبة في القطاع على ارتفاع 27 ألف قدم، وتركزت شمال وشرق دير البلح، ولاحقا نحو جنوب القطاع.

#جيوبوست | أظهرت بيانات الملاحة الجوية اليوم السبت 23 ديسمبر طائرة مجهولة تقوم بعملية استطلاع مكثفة وق دير البلح وسط قطاع غزة وصولا إلى دير البلح في الجنوب، تزامنًا مع الاشتباكات الضارية هناك. ✔️ووفقًا لموقع “flightradar24″، فإن إشارة الطائرة ظهرت أمام سواحل غزة عند الساعة 7:15… pic.twitter.com/KazWgANLrW — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) December 23, 2023

تزامن ذلك مع ما ذكره الصحفي “هاني الشاعر” أن شرق دير البلح يشهد اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال.

وبالبحث عن الطائرة، لم تظهر أي بيانات على “flightradar24” سوى رقم الإشارة، وهو “Squawk 1211″، علما بأن هذه الأرقام تستخدمها الولايات المتحدة.

وفي 29 أكتوبر، كانت طائرة مجهولة قد حلّقت فوق القطاع تحمل الرقم “1213”، ورُجِّح حينها أنها مسيّرة “MQ-9 reaper” الأمريكية.

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وسبق هذا التحليق إعلان واشنطن تسيير طائرات مسيّرة غير مسلحة فوق غزة للمساعدة في العثور على الأسرى الإسرائيليين.

والمسيّرة الأمريكية مصممة أساسًا لجمع المعلومات الاستخبارية، وهي قادرة على القيام بعمليات اغتيالات، والتحليق لأوقات طويلة.

أمريكا تكشف أسباب تحليق مسيراتها فوق غزة

وسبق أن قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر، إنّ هذه المسيرات تحلق فوق القطاع بهدف دعم ما سماها جهود إسرائيل لاستعادة الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس.

وأضاف في بيان أصدره في وقت سابق: “بدأت هذه المسيرات بالتحليق فوق غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي شنته حماس على إسرائيل”.

وجاء في بيان البنتاغون: “الولايات المتحدة تنفذ طلعات جوية بواسطة مسيرات غير مسلحة فوق غزة، فضلا عن تقديم المشورة والمساعدة لدعم شركائنا الإسرائيليين في جهودهم لاستعادة (الأسرى)”.

وقد جاء هذا التأكيد بعد أن رصد صحفيون مسيرات إم كيو-9 ريبر الأمريكية التي عادة ما تديرها القوات الخاصة الأمريكية، وهي تحلق حول غزة.