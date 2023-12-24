فايز الدويري يحذر مصر من احتلال “إسرائيل” محور فيلادلفيا .. ماذا قال؟ (فيديو)

وطن – علق المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي فايز الدويري، التي تحدثت عن بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية داخل قطاع غزة، على الحدود مع مصر بهدف احتلال محور فيلادلفيا.

وقال الدويري خلال لقاء مع قناة الجزيرة، إن تحرك جيش الاحتلال باتجاه محور فيلادلفيا يهدف إلى فصل قطاع غزة عن صحراء سيناء ومصر، لكنه استبعد أن يتحقق هذا الهدف.

وأشار إلى أن الاحتلال، وبعد خسارته على المستوى الاستراتيجي، يسعى لجعل كافة نقاط العبور التي تؤدي إلى قطاع غزة تحت سيطرته المطلقة، ووصف التحرك الإسرائيلي باتجاه محور فيلادلفيا بـ”الأمر الخطير”.

وعن المنطقة العازلة التي يسعى الاحتلال لإنشائها في قطاع غزة، رجح الدويري أنها ستكون من 3 اتجاهات، الجبهة الشمالية وطول الشريط والحدود مع جمهورية مصر، وسيضيف إليها محاولة تموضعه في وادي غزة لفصل الشمال عن الجنوب.

بدء عملية عسكرية إسرائيلية على الحدود المصرية

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت أن دبابات الاحتلال بدأت عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

وعلى الرغم من هذا الإعلان المدعم بصور أقمار اصطناعية أظهرت تحركات عسكرية إسرائيلية في هذه الجبهة، إلا أن وسائل إعلام مصرية محسوبة على النظام نفت هذه التحركات.

الاحتلال يبلغ مصر عدم مسؤوليته عن سلامة جنودها

في سياق متصل، نقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصدر مطلع قوله، إن الاحتلال أبلغ مصر نيته احتلال منطقة الحدود في محور فيلادلفيا وطلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود.

ووفق المصدر نفسه، فقد أبلغ الاحتلال مصر أنه غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري، وأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة سواء قبلت مصر أو رفضت.

وكانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست والتي سربتها هيئة البث الإسرائيلية، قد كشفت عن نية حكومته السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية الشرقية.

ما هو محور فيلادلفيا؟

ومحور فيلادلفيا يمتد بين مصر وقطاع غزة، بطول 14 كيلو مترا من البحر المتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.

وبموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، فهذا المحور هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة “فك الارتباط”.

وفي نفس العام، وقّعت إسرائيل مع مصر بروتوكولًا سُمي “بروتوكول فيلادلفيا”، لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، والتي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة.

لكن البروتوكول سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وبعد عامين سيطرت حركة حماس على هذا الممر الشائك الذي لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، وذلك بعد سيطرتها على القطاع، ومع تضييق الخناق الإسرائيلي على غزة تجاوز الفلسطينيون هذا الممر والسياج الحدودي ليعبروا إلى الجانب المصري.

ومنذ ذلك الوقت، أحكمت مصر قبضتها الأمنية على هذا الشريط الحدودي.