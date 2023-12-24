“طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني بعد غيابهما الإعلامي” .. ماذا قال مقرب منهما!؟

وطن – عادت شائعات الطلاق تلاحق الفنان السوري تيم حسن من زوجته الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني .

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير عبر “انستغرام”، مزاعم عن طلاق تيم حسين ووفاء الكلاني.

في هذا السياق، نفى مصدر مقرب من الطرفين، بحسب موقع “فوشيا“، هذه الاخبار جملة وتفصيلا مشيرا بأن علاقة الثنائي جيدة مرجعا سبب غياب الثنائي عن الظهور الاعلامي معا مؤخرا الى انشغالهما، كل بأعماله.

وقال المصدر ان “تيم حسن ينشغل حاليًّا بتصوير مسلسله الجديد “تاج” في سوريا.

في حين تحضر وفاء لبرنامج حواري تلفزيوني في سرية تامة، قد يرى النور في الموسم الرمضاني المقبل.

شائعات طلاق تيم حسين ووفاء الكيلاني ليست جديدة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تستهدف شائعات الانفصال تيم حسن وزوجته، ففي عام 2021 نشر الإعلامي اللبناني إيلي باسيل. المقيم في كندا، خبرًا يفيد بطلاقهما قبل أن يتم نفيها من قبل الثنائي.

حينها؛ وثق حسن عبر حسابه الشخصي على منصة “إنستغرام“، صورة له وهو في منزله يستند على الأريكة، علق عليها قائلاً: “يسعد أوقاتكم جميعاً”.

كما نشرت وفاء صورة لها من المكان نفسه وعلى الأريكة ذاتها، ما يعني أن هذه الصورة كانت من منزل تيم ووفاء. في رد غير مباشر على شائعات الانفصال وقتها.

وفي مايو 2017، أكد الفنان السوري تيم حسـن زواجه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وذلك بعد قصة حب استمرت عدة أشهر لم يعرف بها سوى المقربين منهما.

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وتيم من مواليد 17 فبراير 1976 في مدينة طرطوس السورية وتحديدا في منطقة تدعى الشيخ بدر ثم انتقل مع عائلته للعيش في العاصمة دمشق عام 1980.

تزوج من الممثلة ديما بياعة في عام 2002 وأنجب منها ولدين هما ورد وفهد. وفي فبراير 2012 أعلن طلاقه منها.