رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق يعترف: فشلنا أمام حماس (تصريحات نارية)

وطن – اعترف نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال يائير جولان، بفشل قوات الاحتلال الإسرئيلي أمام المقاومة الفلسطينية خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وقال في تصريحات لصحيفة معاريف العبرية، إن مشكلة العملية البرية (التي يشنها جيش الاحتلال في غزة) أن المستوى السياسي لا يوضح أهداف الحرب.

الحديث عن سحق حماس لا يكفي

وأضاف أن التصريح بأنه سيتم سحق حركة حماس لا يكفي. معتبرا أن السؤال يكمن في ماذا سيحدث بعد ذلك.

وأشار يائير جولان إلى أن شن إسرائيل حربا يضحي فيها من سمّاهم “خيرة أبنائها” دون أهداف حربية أمر صادم. مؤكدا أن الحرب بدأت بفشل ساحق لإسرائيل حتى لو قتلت زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

لا مفر من التوصل لاتفاق مع حماس

وأشار إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل عليها قول الحقيقة لشعبها بتأخير القضاء على حماس. مؤكدا أنه لا مفر من التوصل لاتفاق مع حماس وليس مع أي فاعل آخر.

ولفت إلى أن حماس هي الوحيدة القادرة على إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. متابعا: “النهج الحالي من الكذب يعني أننا سنستمر في العيش في بلد مهدد وأن مواطنينا لن يعودوا لديارهم على الحدود”.

حماس حققت هدفا استراتيجيا

ولفت يائير جولان إلى أن حماس دخلت الحرب مدركة أن سيناريو تدمير الضاحية الجنوبية محتمل، وأن الحركة حققت هدفا استراتيجيا حين قالت لإسرائيل “أنا من يدير الصراع”.

وأكد أنه على الرغم من رغم الدمار في غزة، إلا أن إسرائيل ظهرت ضعيفة ولا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أمريكية.

وأوضح أن حكومة نتنياهو تجاهلت أن أي حل سياسي مع العرب ينبغي أن يكون مقرونا بالأمن. مؤكدا أنه لا يمكن لحكومة ترى الأمن أولوية اعتبار التهديد الإيراني أكبر من الفلسطيني.

اعترافات جيش الاحتلال بخسائره

وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع اعتراف جيش الاحتلال بمقتل ثمانية جنود وضباط في المعارك الدائرة بغزة، فيما قدّم حصيلة جديدة للخسائر التي تكبدها منذ اجتياحه للقطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن ثمانية جنود وضباط قتلوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في جباليا البلد.

وقال جيش الاحتلال، إن 485 جنديا وضابطا قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة.

اعتراف بخسائر ثقيلة

وكان جيش الاحتلال أقرّ مساء السبت، بحصيلة خسائر ثقيلة في المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية، والكمائن التي نصبتها لجنوده بمواقع عدة في قطاع غزة.

وقال إن خمسة ضباط وجنود قتلوا في معارك جنوب القطاع وشماله. وأقر بإصابة 44 عسكريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إصابة 10 منهم خطيرة.

وأشار إلى إصابة 189ضابطا وجنديا بجروح خطيرة في العمليات البرية بالقطاع، و310 جروحهم متوسطة، و327، إصاباتهم طفيفة.