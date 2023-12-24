بارجة أمريكية تطلق النار بطريقة هيستيرية في البحر الأحمر وصاروخ ينفجر قرب سفينة.. ما القصة؟

وطن – كشف الناطق الرسمي باسم جماعة “أنصار الله” الحوثيين في اليمن محمد عبد السلام، الأحد، تفاصيل إطلاق بارجة أمريكية النار على طائرة مسيرة تابعة للجماعة.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع “اكس” -تويتر سابقا- قال محمد عبد السلام، إن طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية الحوثية كانت تقوم بعمل استطلاعي في عرض البحر الأحمر، فقامت بارجة أمريكية بإطلاق النار عليها بطريقة هيستيرية وبأسلحة متعددة تظهر حالة الإرباك والقلق.

بارجة أمريكية تطلق النار على مسيرة حوثية

وأضاف المتحدث باسم الحوثيين، أن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر تابعة لجمهورية الغابون وهي آتية من الموانئ الروسية.

وأشار “عبد السلام” إلى أن “تهديد الملاحة البحرية الدولية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا وشركائها الآتين إلى المنطقة دون وجه حق سوى توفير خدمة الأمان لسفن كيان العدو الإسرائيلي” حسب وصفه.

وشدّد المتحدث باسم الحوثيين على أن البحر الأحمر سيكون “ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة.”

وقال إنه يجب “على الدول المشاطئة للبحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي.”

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وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها أسقطت 4 طائرات مسيرة جنوب البحر الأحمر انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية في هذا السياق عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قولها، إن الولايات المتحدة أسقطت أربع طائرات مسيرة كانت متجهة نحو مدمرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر وانطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، يوم السبت.

وقالت القيادة المركزية في منشور على موقع X ،إنه بين الساعة 3 و8 مساءً (بتوقيت صنعاء)، كانت السفينة الأمريكية USS LABOON (DDG 58) تقوم بدورية في جنوب البحر الأحمر كجزء من عملية PROSPERITY GUARDIAN (OPG) وأسقطت أربع طائرات بدون طيار قادمة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ولم تقع إصابات أو أضرار في هذا الحادث.

صاروخين باليستيين

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية إنها استجابت لنداءات استغاثة من سفينتين تعرضتا للهجوم.

وذكر المنشور أن ناقلة كيماويات/نفط ترفع العلم النرويجي، أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة بدون طيار من قبل الحوثيين، كما أبلغت ناقلة نفط خام مملوكة للجابون وترفع العلم الهندي عن تعرضها لهجوم في اتجاه واحد.

وأضافت أن صاروخين باليستيين حوثيين مضادين للسفن “أطلقا أيضاً على الممرات الملاحية الدولية في جنوب البحر الأحمر من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وشن الحوثيون أكثر من 100 هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ، واستهدفوا 10 سفن تجارية تابعة لأكثر من 35 دولة مختلفة، وفقًا للبنتاغون.

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وعطل الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن، التجارة العالمية لأسابيع بهجمات على السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر فيما يقولون إنه رد على الحرب الإسرائيلية في غزة.

مما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى تغيير مسار سفن الشحن الخاصة بها حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، على الرغم من ارتفاع تكاليف الوقود في الرحلات الأطول بكثير. وأطلقت الولايات المتحدة عملية “حارس الازدهار” قبل ثلاثة أيام ضد هجمات الحوثي، قائلة إن أكثر من اثنتي عشرة دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.