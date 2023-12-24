المقاومة تفك شيفرة “الكنز الإستراتيجي” .. ضبطت متخابرين في غزة وهذه اعترافاتهم

وطن – كشفت مصادر أمنية لدى المقاومة الفلسطينية عن ضبط مجموعة متخابرين مع الاحتلال في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية وحشية، وإلقاء القبض عليهم بعد وثائق حصلت عليها القسام أثناء عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ونقل موقع “المجد” الأمني عن المصادر قولها إن أجهزة المقاومة الأمنية ألقت القبض خلال اليومين الماضيين على عدد من عملاء الاحتلال في قطاع غزة. وأن بعض من تم ضبطهم أوقفوا بعد تسلم أمن المقاومة بيانات ووثائق وصفت بالخطيرة تضّمنت أسماء كافة المتخابرين مع الاحتلال خلال الفترات الماضية.

ووصفت المصادر تلك المعلومات التي حصلت عليها قيادة أمن المقاومة في قطاع غزة “بالكنز الاستراتيجي” حيث تضم ملفات المتخابرين العملاء معلومات أمنية عن كيفية تواصل وعمل جهاز الشاباك مع عملائه داخل قطاع غزة.

ضربة كبيرة للاحتلال في عملية طوفان الأقصى

وتحدث المصدر عن أن الكشف عن طرق عمل العملاء والقبض عليهم شكل صعوبة كبيرة لعمل أجهزة مخابرات الاحتلال خلال حرب طوفان الأقصى.

واعترف أحد العملاء بتكليفه في بداية طوفان الأقصى من ضابط المخابرات “الشاباك” بمراقبة منازل قيادة المقاومة وبعض من الأراضي الزراعية القريبة من منطقته والإبلاغ عن أي تحرك لأفراد المقاومة داخلها.

كما اعترف عميل آخر بأن العدو طلب منه البحث عن أماكن تواجد قادة المقاومة وخاصة العسكريين والسياسيين بهدف اغتيالهم.

وأكدت المقاومة الفلسطينية أن القيادة الأمنية في قطاع غزة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والثورية اتجاه العملاء والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت موقع “المجد” الأمني إلى أن ما تم ذكره هو ما سمح به بالنشر من أمن المقاومة مع ضرورة الاحتفاظ بباقي المعلومات، وعدم التطرق إلى تفاصيل أكثر عمقاً للضرورة الأمنية.

#عاجل | مصدر في أمن المقاومة لموقع المجد الأمني: أحد العملاء اعترف أنه كلف في بداية حرب طوفان الأقصى من ضابط المخابرات “الشاباك” مراقبة منازل قيادة المقاومة وبعض من الأراضي الزراعية القريبة من منطقته والإبلاغ عن أي تحرك لأفراد المقاومة داخلها، فيما اعترف عميل آخر بأن العدو طلب… — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 24, 2023

ودعا المتابعون والرواد في منصات التواصل إلى عدم التهاون مع العملاء والمتخابرين مع الاحتلال وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.