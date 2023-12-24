الحرب على غزة.. مشاهد مبكية لطبيب فوجئ باستشهاد عائلته وهو على رأس عمله

وطن- انتشرت لقطات مؤثرة للدكتور باسم النجار الطبيب في مستشفى شهداء الأقصى، وقد فوجئ وهو على رأس عمله باستشهاد والده وأخواته وعدد من أفراد عائلته.

وظهر الطبيب النجار، وهو يبكي بحرقة داخل المستشفى بينما يحيط به عدد من زملائه الأطباء للتخفيف عليه من هول تلك الفاجعة.

وظهر الطبيب الفلسطيني، وهو يودع أفراد أسرته الذين استشهدوا جراء إحدى الغارات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة والمستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

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ولا تزال زوجة وأطفال الطبيب النجار تحت الأنقاض، حيث تعذر انتشال الجثامين حتى الآن.

أكثر من 20 ألف شهيد في الحرب على غزة

ويشن جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 20 ألف شهيد، معظمهم نساء وأطفال، وأكثر من 52 ألف مصاب.

في سياق متصل، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى إجراء تحقيق دولي في إعدامات ميدانية اتهم الجيش الإسرائيلي بتنفيذها في القطاع.

وقال المكتب في بيان، إنه جمع شهادات تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بارتكاب جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنيا فلسطينيا في محافظتي غزة والشمال.

كما اتهم الجيش الإسرائيلي خصوصا بأنه قام بحفر حفر كبيرة ووضع فيها عشرات المواطنين وهم أحياء، ثم قام بإعدامهم من خلال إطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم قام بدفنهم بالجرافات.