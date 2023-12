أنباء عن قتل طالب أردني تضامن مع غزة .. ألمانيا تتنصل والأردن تتابع

وطن – نفت الشرطة الألمانية في هامبورغ وقوع جريمة قتل مروعة بحق طالب أردني يدعى محمد أسامة بركات لتضامنه مع غزة رغم الضجة الواسعة والأنباء التي تشير إلى ذلك فيما ذكرت الحكومة الأردنية أنها تتابع ملابسات القضية

ضجت منصات التواصل بأنباء لم تؤكد رسمياً تتحدث عن مقتل الطالب الأردني في ألمانيا محمد أسامة بركات برصاصتين في رأسه بعد بروزه كناشط ضد الاحتلال الإسرائيلي ومشاركته في حملة تضامن واسعة مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية في غزة.

ومحمد أسامة بركات البالغ من العمر 21 عاماً قضى مساء الثلاثاء بعدما تم استدراجه من قبل طلبة في الجامعة حيث أطلق أحدهم الرصاصتين في رأسه، بسبب منشوراته التضامنية مع غزة على صفحته على فيسبوك وفق ما أكده العديد من الأردنيين في منصة إكس.

وأبلغت الشرطة الألمانية عائلة بركات في الأردن بوفاة ابنهم دون إعطاء الأسرة أي تفاصيل عن حادث القتل محاولة التعتيم على الجريمة وإخفاء الدوافع وأجبرت كافة الصحف المحلية على عدم نقل أي شيء عن الفاجعة.

لكن مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السفير سفيان القضاة، كتب على منصة إكس معلقاً على الجريمة بأن “الوزارة تتابع حادثة وفاة المواطن الأردني الطالب محمد أسامة بركات في مدينة هامبورغ الألمانية”.

وذكر المسؤول الأردني سفيان القضاة بأن مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في برلين “تتابعان مع السلطات الألمانية المختصة التحقيقات في هذه الحادثة المؤسفة، للوقوف على مجرياتها التي لم تنته منها لغاية الآن”.

و”بدأت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان إلى الأردن، بالتنسيق مع ذوي المرحوم” وفق قضاة.

وخرج الحساب الرسمي للشرطة الألمانية في مدينة هامبورج بتغريدة عبر منصة أكس أنكر فيها سبب وقوع الحادث قائلاً: “يوجد حاليًا تقرير متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بمقتل طالب أردني في هامبورج.. لا علم لنا بهذه الحقيقة، ولا توجد أي مؤشرات على جريمة قتل يمكن ربطها بهذا الأمر” وتابع الحساب: “نفترض حاليًا أن هذه الأخبار مزيفة لذلك نرغب منكم عدم تداولها”.

ونشط الراحل في الأسابيع الأخيرة في منصات التواصل وفي جامعته بنشر ومشاركة منشورات وفعاليات تضامنية عن غزة والحرب الإسرائيلية الوحشية ضد أبناء القطاع.

Aktuell kursiert in den sozialen Medien eine Meldung, wonach ein jordanischer Student in #Hamburg ermordet worden sein soll. Uns ist weder dieser Sachverhalt bekannt, noch gibt es Hinweise auf ein Tötungsdelikt, welches hiermit in Zusammenhang gebracht werden kann. pic.twitter.com/NucxjsuvII

— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) December 23, 2023