“ويكيبيديا العربية” تُفاجئ الجميع بخطوة جريئة تضامنا مع غزة (شاهد)

وطن – أعلنت موسوعة “ويكيبيديا العربية” تنظيم إغلاقٍ مؤقتٍ يتضمن تغيير شعار المنصة تضامناً مع قطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية وحشية ولدعم القضية الفلسطينية.

ونشر حساب ar.wikipedia على منصة “إكس” (تويتر سابقا) تغريدة قال فيها إن “القرار جاء تضامناً مع الشعب الفلسطيني ودعوةً لوقف الحرب ونشر السلام العادل والشامل”.

وجاءت الخطوة ضمن سلسلة تحركات نظمها مجتمع ويكيبيديا العربية تضامناً مع فلسطين ومع قطاع غزة، بينها تعاونٌ مع النسخة الباسكية من الموسوعة. إذ ترجمت النسخة العربية مائة مقال عن الثقافة الباسكية، بينما ترجم المجتمع الباسكي في “ويكيبيديا” مائة مقال عن فلسطين.

علم فلسطين يزين ويكيبيديا

وينتهي فجر الأحد، الإغلاق المؤقت الذي أعلنته ويكيبيديا العربية بعد 24 ساعة ويشمل تغيير شعار صفحة الموسوعة الرئيسية إلى علم فلسطين، وهو ما قد يستمرّ بعد انتهاء الإضراب بحسب ما قال الإداري في النسخة العربية، مصعب بنات، في تصريحات إعلامية.

ووفق ما أعلنته الموسوعة أيضاً عبر حسابها على “إكس” فإن “مقالات الموسوعة قابلة للتصفح فقط، ولا يمكن لأحد التعديل فيها في الفترة ذاتها”.

وفي حال الدخول إلى الموقع الرسمي في ويكيبيديا يظهر ملصقان: الأول كتب عليه “تضامناً مع حق الشعب الفلسطيني، لا للإبادة الجماعية في غزة… لا لقتل المدنيين، لا لاستهداف المستشفيات، والمدارس… لا للتضليل والكيل بمكيالين، أوقفوا الحرب… وانشروا السلام العادل والشامل”.

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إغلاق مؤقت

أما الملصق الثاني فهو إعلان للإغلاق “ويكيبيديا العربية مُغلقة في 23 ديسمبر/كانون الأول لمدة 24 ساعة احتجاجاً على استمرار الإبادة الجماعية في غزة، ودعوةً لوقف الحرب ونشر السلام العادل والشامل”.

تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ودعوةً لوقف الحرب ونشر السلام العادل والشامل، اتفق مجتمع ويكيبيديا العربية بالإجماع على تنظيم إغلاقٍ مؤقتٍ. سيكون الإغلاق يوم 23 ديسمبر 2023، كما أننا سنغير شعار ويكيبيديا العربية في الساعات القادمة، فترقبوا معنا… pic.twitter.com/wCtbVBk0WH — ويكيبيديا العربية (@ArabicWikipedia) December 21, 2023



وكانت ويكيبيديا العربية قد شاركت معلومات وصور عبر حساباتها في منصات التواصل، مرتبطة بفلسطين منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وعلى سبيل المثال شاركت الموسوعة صورا ومعلومات عن مقاومين عرب قاتلوا في العقود السابقة ضد جيش الاحتلال، وجنباً إلى جنب مع الفلسطينيين، كما نشرت مقتطفات من كتب عن القضية الفلسطينية.