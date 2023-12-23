Close Menu
    الهدهد

    “ويكيبيديا العربية” تُفاجئ الجميع بخطوة جريئة تضامنا مع غزة (شاهد)

    نظم مجتمع "ويكيبيديا العربية" إغلاق مؤقت يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر 2023 للتضامن مع القضية الفلسطينية وأعلن تغيير شعار المنصة دعماً لقطاع غزة
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    ويكيبيديا بالعربية تتضامن مع غزة وتغير شعار المنصة إلى علم فلسطين
    ويكيبيديا العربية تتضامن مع غزة وتغير شعار المنصة إلى علم فلسطين

    وطن – أعلنت موسوعة “ويكيبيديا العربية” تنظيم إغلاقٍ مؤقتٍ يتضمن تغيير شعار المنصة تضامناً مع قطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية وحشية ولدعم القضية الفلسطينية.

    ونشر حساب ar.wikipedia على منصة “إكس” (تويتر سابقا) تغريدة قال فيها إن “القرار جاء تضامناً مع الشعب الفلسطيني ودعوةً لوقف الحرب ونشر السلام العادل والشامل”.

    وجاءت الخطوة ضمن سلسلة تحركات نظمها مجتمع ويكيبيديا العربية تضامناً مع فلسطين ومع قطاع غزة، بينها تعاونٌ مع النسخة الباسكية من الموسوعة. إذ ترجمت النسخة العربية مائة مقال عن الثقافة الباسكية، بينما ترجم المجتمع الباسكي في “ويكيبيديا” مائة مقال عن فلسطين.

    علم فلسطين يزين ويكيبيديا

    وينتهي فجر الأحد، الإغلاق المؤقت الذي أعلنته ويكيبيديا العربية بعد 24 ساعة ويشمل تغيير شعار صفحة الموسوعة الرئيسية إلى علم فلسطين، وهو ما قد يستمرّ بعد انتهاء الإضراب بحسب ما قال الإداري في النسخة العربية، مصعب بنات، في تصريحات إعلامية.

    ووفق ما أعلنته الموسوعة أيضاً عبر حسابها على “إكس” فإن “مقالات الموسوعة قابلة للتصفح فقط، ولا يمكن لأحد التعديل فيها في الفترة ذاتها”.

    وفي حال الدخول إلى الموقع الرسمي في ويكيبيديا يظهر ملصقان: الأول كتب عليه “تضامناً مع حق الشعب الفلسطيني، لا للإبادة الجماعية في غزة… لا لقتل المدنيين، لا لاستهداف المستشفيات، والمدارس… لا للتضليل والكيل بمكيالين، أوقفوا الحرب… وانشروا السلام العادل والشامل”.

    • اقرأ أيضا:
    نائبة مدير CIA تفاجئ الجميع بالعلم الفلسطيني.. تفاصيل واقعة هزت أمريكا بسبب صورة “غلاف فيسبوك”

    إغلاق مؤقت

    أما الملصق الثاني فهو إعلان للإغلاق “ويكيبيديا العربية مُغلقة في 23 ديسمبر/كانون الأول لمدة 24 ساعة احتجاجاً على استمرار الإبادة الجماعية في غزة، ودعوةً لوقف الحرب ونشر السلام العادل والشامل”.


    وكانت ويكيبيديا العربية قد شاركت معلومات وصور عبر حساباتها في منصات التواصل، مرتبطة بفلسطين منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

    وعلى سبيل المثال شاركت الموسوعة صورا ومعلومات عن مقاومين عرب قاتلوا في العقود السابقة ضد جيش الاحتلال، وجنباً إلى جنب مع الفلسطينيين، كما نشرت مقتطفات من كتب عن القضية الفلسطينية.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.