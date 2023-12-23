فيديو صادم .. طبيب يلكم مريضة على وجهها أثناء عملية جراحية لعينيها!

وطن – أظهر مقطع فيديو صادم، طبيب صيني وهو يلكم مريضة تبلغ من العمر 82 عاما على وجهها ثلاث مرات أثناء إجراء عملية جراحية في عينيها.

وتحقق السلطات في المستشفى في الحادث، في حين جرى توقيف الجراح، وإقالة المدير التنفيذي للمستشفى.

وعلى الرغم من أن الحادث وقع في عام 2019، إلا أن اللقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية هذا الأسبوع، مما أثار غضبًا على الإنترنت.

طبيب يلكم مريضة على وجهها أثناء عملية جراحية لعينيها

ويبدو أن الجراح يلكم المرأة في وجهها، حيث قالت مجموعة المستشفى إن ذلك يرجع إلى عدم توقف المريضة عن الحركة أثناء الجراحة.

وقالت المجموعة الأم للمستشفى، أير تشاينا Aier China، إن الحادث وقع في مستشفاها في مدينة جيجانج بجنوب غرب الصين، على بعد 300 ميل غرب هونج كونج.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إن المريضة كانت امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا، “أثناء الجراحة، وبسبب التخدير الموضعي […] كانت تعاني من عدم تحمل”.

وقال البيان إنها حرّكت رأسها مقل العيون عدة مرات.

وأضاف البيان أن المريضة كان تتحدث بلهجة محلية فقط ولم تستجب على ما يبدو لتحذيرات الجراح، وقد “عامل الطبيب المريض بقسوة في حالة الطوارئ”.

وقالت السلطات إن المرأة أصيبت بكدمات في جبهتها بسبب الاعتداء.

المريضة أصبحت عمياء في عينها اليسرى!

واعتذرت إدارة مستشفى جيجانج عن الحادث ودفعت 500 يوان (حوالي 55 جنيهًا إسترلينيًا) كتعويض للمريضة، وفقًا لابنها.

وقال الرجل لوسائل الإعلام المحلية إن والدته أصبحت الآن عمياء في عينها اليسرى، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان ذلك بسبب الحادث أم لسبب آخر.

وقالت شركة Aier China إن موظفي المستشفى فشلوا في إبلاغ مقرها الرئيسي بالحادث.

وقالت الشركة الأم يوم الخميس إنها أقالت الرئيس التنفيذي للمنشأة وأوقفت الجراح عن العمل، وهو أيضًا عميد المستشفى.

وأضافت أن هذا القرار اتخذ بسبب “انتهاكات خطيرة لأنظمة المجموعة”.

وعلى الرغم من أن الحادث الصادم وقع في ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أنه لم يتصدر عناوين الأخبار في الصين هذا الأسبوع إلا بعد انتشار لقطات الحادث على نطاق واسع.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي تم تسجيله بكاميرا تطل على المريضة، الجراح وهو يرتدي ملابس خضراء أثناء إجراء العملية لها، وينظر من خلال المجهر الجراحي.

وبعد عشر ثوانٍ أو نحو ذلك، ينفجر الجراح فجأة، ويضرب بقبضته على وجه المريضة مرة واحدة، وبشكل أقل عدوانية مرتين أخريين.