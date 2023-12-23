“بركة دم” بإمضاء القسام.. المشهد الذي نشر الرعب في إسرائيل (فيديو)

وطن – عرضت وسائل الإعلام العبرية لقطات مفاجئة أثارت جدلا لعربة من نوع “هامر” لجيش الاحتلال تم سحبها بعد اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في جحر الديك، شرق غزة بعد استهدافها من قبل كتائب القسام بصاروخ “كورنيت” موجه.

ويظهر في الفيديو الذي رصدته “وطن” جنديان ناجيان قرب الهمر التي بدت مدمرة، فيما شوهدت كمية كبيرة من دماء جنود الاحتلال تملا المقاعد وخاصة في مكان القيادة حيث بدت “بركة دم”.

وكانت كتائب القسام أكدت أنّ مجاهديها استهدفوا حشوداً عسكرية إسرائيلية في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى. واعترف الجيش الإسرائيلي بمقـتـل خمسة من أفراده، بينهم ضابطان.

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كمين محكم

وتمكن مجاهدو القسام من إيقاع 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك- وسط قطاع غزة حيث قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم.

ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها، كما تم تدمير دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة “الياسين 105” واستهداف عناصرها.

مقتل 5 جنود بكمين

والسبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عدة هجمات على الجيش الإسرائيلي، أدت إحداها إلى مقتل 5 جنود بكمين داخل أحد الأنفاق في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وجاء في بيان للقسام: “تمكنا من استدراج 5 جنود من وحدة يهلوم داخل أحد الأنفاق القسامية شرقي مدينة خانيونس”.

وتابعت: “بمجرد دخولهم النفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر”.